بعد سنوات من الغياب...عادت الفتاة الأميرة

الفتاة الاميرة
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 876
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- تاريخ التسجيل
- 2 جويلية 2019
- المشاركات
- 375
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 جانفي 1999
- الجنس
- أنثى
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- 10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد غياب طويل عن بيتي الافتراضي الذي قضيت فيه أجمل الأيام، أعود إليكم اليوم وأنا أحمل معي الكثير من التغييرات والذكريات.
مرت السنوات سريعًا، وبعد زواجي الذي شاركتكم بعض تفاصيله يومًا ما، أصبحت أمًا لغيث، والآن أصبحت أم غيث ورغد بعد قدوم أميرتي الصغيرة إلى حياتنا مؤخرًا.
كما أنني خضت تجربة جديدة أحببتها كثيرًا، وهي الخياطة، وأصبحت أعمل في تفصيل ملابس الأطفال من خلال صفحتي Mira Hand Made.
اشتقت لهذا المنتدى وأعضائه الذين شاركتهم أفراحًا وهمومًا ونقاشات جميلة لا تُنسى، وأتمنى أن أجد بعض الوجوه القديمة التي ما زلت أذكرها بكل خير.
عدت لألقي السلام أولًا، ولأجدد صلتي بهذا المكان الذي كان جزءًا جميلًا من سنوات شبابي.
هل ما زال هنا من يتذكر "الفتاة الأميرة"؟
بعد غياب طويل عن بيتي الافتراضي الذي قضيت فيه أجمل الأيام، أعود إليكم اليوم وأنا أحمل معي الكثير من التغييرات والذكريات.
مرت السنوات سريعًا، وبعد زواجي الذي شاركتكم بعض تفاصيله يومًا ما، أصبحت أمًا لغيث، والآن أصبحت أم غيث ورغد بعد قدوم أميرتي الصغيرة إلى حياتنا مؤخرًا.
كما أنني خضت تجربة جديدة أحببتها كثيرًا، وهي الخياطة، وأصبحت أعمل في تفصيل ملابس الأطفال من خلال صفحتي Mira Hand Made.
اشتقت لهذا المنتدى وأعضائه الذين شاركتهم أفراحًا وهمومًا ونقاشات جميلة لا تُنسى، وأتمنى أن أجد بعض الوجوه القديمة التي ما زلت أذكرها بكل خير.
عدت لألقي السلام أولًا، ولأجدد صلتي بهذا المكان الذي كان جزءًا جميلًا من سنوات شبابي.
هل ما زال هنا من يتذكر "الفتاة الأميرة"؟