الصحافة الأرجنتينية تنذر رفقاء ميسي

آمِيْرَتُه
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
أهلا بعشاق الرياضة
أهلا بعشاق الرياضة
بعد الفوز الباهر الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري على هولندا في ملعب روتردام
نشرت أشهر صحيفة رياضية في الأرجنتين "Olé" مقالا عنوانه: "إنذار قبل المباراة الافتتاحية: الجزائر تصنع المفاجأة وتهزم هولندا"
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هل أنتم متفائلون بتحقيق مسار مشرف في المونديال بعد نتيجة وأداء الخضر في مباراة أمس؟
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هل أنتم متفائلون بتحقيق مسار مشرف في المونديال بعد نتيجة وأداء الخضر في مباراة أمس؟