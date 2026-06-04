الصحافة الأرجنتينية تنذر رفقاء ميسي

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

أهلا بعشاق الرياضة :rolleyes:

بعد الفوز الباهر الذي حققه المنتخب الوطني الجزائري على هولندا في ملعب روتردام
🇩🇿
💪

📰
نشرت أشهر صحيفة رياضية في الأرجنتين "Olé" مقالا عنوانه: "إنذار قبل المباراة الافتتاحية: الجزائر تصنع المفاجأة وتهزم هولندا"
.
710827487_1425374342961686_6868815490932485037_n.jpg


هل أنتم متفائلون بتحقيق مسار مشرف في المونديال بعد نتيجة وأداء الخضر في مباراة أمس؟:unsure:
 
توقيع آمِيْرَتُه

المواضيع المشابهة

الفتى المغامر
هل ينجح ميسي في تحقيق الحلم الأرجنتيني؟
المشاركات
2
المشاهدات
688
الفتى المغامر
الفتى المغامر
العودة
Top Bottom