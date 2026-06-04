فل نملأ تعليقاتنا بالترحم على الإعلامية الراحلة سعاد بن صافي

حفياد آدم
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- تاريخ التسجيل
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- آخر نشاط
- الوظيفة
- controleur de qualit
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تعزية ومواساة
رحم الله الإعلامية سعاد بن صافي، لا تنسوها من صالح دعائكم في هذه الساعة المباركة."
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
ببالغ التأثر والأسى، تلقينا نبأ وفاة الإعلامية المتميزة سعاد بن صافي. إننا إذ نشاطركم ألم الفراق، نستذكر بكل تقدير مسيرتها المهنية الحافلة، وأخلاقها العالية، وإخلاصها في أداء رسالتها الإعلامية النبيلة.
إن رحيلها خسارة كبيرة للإعلام الجزائري، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
اللهم يا رحمن يا رحيم، تغمد فقيدتنا بواسع رحمتك، وأسكنها فسيح جناتك، واجعل ما قدمته في مسيرتها المهنية من خير وعلم في ميزان حسناتها. اللهم ألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، واربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.
عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لفقيدتكم.
"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"
ببالغ التأثر والأسى، تلقينا نبأ وفاة الإعلامية المتميزة سعاد بن صافي. إننا إذ نشاطركم ألم الفراق، نستذكر بكل تقدير مسيرتها المهنية الحافلة، وأخلاقها العالية، وإخلاصها في أداء رسالتها الإعلامية النبيلة.
إن رحيلها خسارة كبيرة للإعلام الجزائري، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
اللهم يا رحمن يا رحيم، تغمد فقيدتنا بواسع رحمتك، وأسكنها فسيح جناتك، واجعل ما قدمته في مسيرتها المهنية من خير وعلم في ميزان حسناتها. اللهم ألهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، واربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.
عظم الله أجركم، وأحسن عزاءكم، وغفر لفقيدتكم.