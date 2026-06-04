فل نملأ تعليقاتنا بالترحم على الإعلامية الراحلة سعاد بن صافي





رحم الله الإعلامية سعاد بن صافي، لا تنسوها من صالح دعائكم في هذه الساعة المباركة."

ببالغ التأثر والأسى، تلقينا نبأ وفاة الإعلامية المتميزة. إننا إذ نشاطركم ألم الفراق، نستذكر بكل تقدير مسيرتها المهنية الحافلة، وأخلاقها العالية، وإخلاصها في أداء رسالتها الإعلامية النبيلة.إن رحيلها خسارة كبيرة للإعلام الجزائري، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا: