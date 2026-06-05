تلاميذ البكالوريا

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن شاء الله تكونو بخير
حبيت نتمنى حظ موفق للتلاميذ الذين يجتازون شهادة البكالوريا يوم الأحد بإذن الله
ولنا في الباكالوريا أحبة...
في هذه الأيام الحاسمة، نتذكر أبناءنا وبناتنا المقبلين على امتحانات الباكالوريا، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.
اللهم افتح لهم أبواب الفهم والتيسير، وبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم، وألهمهم الثبات والتركيز، واجعل النجاح حليفهم والتفوق نصيبهم.
اللهم وفقهم ويسر أمورهم وحقق أمانيهم، واجعل ثمرة اجتهادهم فرحةً لهم ولوالديهم وأساتذتهم.
إلى جميع المترشحين: ثقوا بالله، ثم بأنفسكم، وابذلوا ما استطعتم من جهد، فما ضاع تعبٌ بُذل بإخلاص.
نتمنى لكم التوفيق
إن شاء الله تكونو بخير
حبيت نتمنى حظ موفق للتلاميذ الذين يجتازون شهادة البكالوريا يوم الأحد بإذن الله
ولنا في الباكالوريا أحبة...
في هذه الأيام الحاسمة، نتذكر أبناءنا وبناتنا المقبلين على امتحانات الباكالوريا، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.
اللهم افتح لهم أبواب الفهم والتيسير، وبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم، وألهمهم الثبات والتركيز، واجعل النجاح حليفهم والتفوق نصيبهم.
اللهم وفقهم ويسر أمورهم وحقق أمانيهم، واجعل ثمرة اجتهادهم فرحةً لهم ولوالديهم وأساتذتهم.
إلى جميع المترشحين: ثقوا بالله، ثم بأنفسكم، وابذلوا ما استطعتم من جهد، فما ضاع تعبٌ بُذل بإخلاص.
نتمنى لكم التوفيق