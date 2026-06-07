لمعرفة بطيخة حمراء و حلوة

لمعرفة البطيخة الحمراء والحلوة (الحالية) قبل الشراء، يجب التركيز على 3 علامات رئيسية تدل على نضجها دون الحاجة لفتحها:1- البقعة الصفراء (بقعة الحقل):ابحث عن البقعة على القشرة التي كانت تلامس الأرض.إذا كان لونها أصفر داكن أو برتقالي، فهذا يدل على نضجها، أما اللون الأبيض أو الأخضر الفاتح يعني أنها قُطفت قبل أوانها.2- الخطوط والشبكة:اختر البطيخة ذات الخطوط الداكنة والواضحة. ظهور بقع صغيرة بنية تشبه "الشبكة العنكبوتية" يعني أن النحل لقّحها مرات عديدة، وهي علامة مؤكدة على الطعم الحلو.3- عنق الثمرة:العنق الجاف ذو اللون البني المصفر يدل على تمام نضجها، أما إذا كان العنق أخضر اللون، فالثمرة قطفت قبل اكتمال نموها.