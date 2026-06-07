لمعرفة بطيخة حمراء و حلوة

إلياس
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
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- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
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- أستاذ تعليم ابتدائي
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- العمر
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لمعرفة البطيخة الحمراء والحلوة (الحالية) قبل الشراء، يجب التركيز على 3 علامات رئيسية تدل على نضجها دون الحاجة لفتحها:
1- البقعة الصفراء (بقعة الحقل):
ابحث عن البقعة على القشرة التي كانت تلامس الأرض.
إذا كان لونها أصفر داكن أو برتقالي، فهذا يدل على نضجها، أما اللون الأبيض أو الأخضر الفاتح يعني أنها قُطفت قبل أوانها.
2- الخطوط والشبكة:
اختر البطيخة ذات الخطوط الداكنة والواضحة. ظهور بقع صغيرة بنية تشبه "الشبكة العنكبوتية" يعني أن النحل لقّحها مرات عديدة، وهي علامة مؤكدة على الطعم الحلو.
3- عنق الثمرة:
العنق الجاف ذو اللون البني المصفر يدل على تمام نضجها، أما إذا كان العنق أخضر اللون، فالثمرة قطفت قبل اكتمال نموها.
1- البقعة الصفراء (بقعة الحقل):
ابحث عن البقعة على القشرة التي كانت تلامس الأرض.
إذا كان لونها أصفر داكن أو برتقالي، فهذا يدل على نضجها، أما اللون الأبيض أو الأخضر الفاتح يعني أنها قُطفت قبل أوانها.
2- الخطوط والشبكة:
اختر البطيخة ذات الخطوط الداكنة والواضحة. ظهور بقع صغيرة بنية تشبه "الشبكة العنكبوتية" يعني أن النحل لقّحها مرات عديدة، وهي علامة مؤكدة على الطعم الحلو.
3- عنق الثمرة:
العنق الجاف ذو اللون البني المصفر يدل على تمام نضجها، أما إذا كان العنق أخضر اللون، فالثمرة قطفت قبل اكتمال نموها.