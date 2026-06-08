آمِيْرَتُه
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
التفاعل 19.6K
الجوائز 4.6K
- تاريخ التسجيل
- 13 جوان 2011
- المشاركات
- 14,744
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 22
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
كي راكم دايرين خاصة صحاب الباك
نتمنى التوفيق للجميع
...........
موضوعي اليوم كلمة زوج روح راك جاي من دوار
لاحظت في البلاصة لنسكن فيها غير تصرا عركة و لا حاجة ماشي مليحة يقولك خاطي تاع الولاية أم تاع الدوار
علاه أي حاجة يحصلوها في تاع الدوار
أخر مرة تعاركت مراة مع راجل على جال الصغار بيناتهم
كي جات مروحة قاتله روح انت بروحك جاي من دوار مع أن الراجل ولد المدينة أي ولد البلاصة لساكن فيها
مفهمتش هذي العقلية كلمة زوج تاع دوار
الصراحة البلاصة لراني ساكنة فيها مؤخرا خدمت في دوار تابع ليها جامي شفت نساهم برا عكس تاع المدينة و مفهمتش اذا صرات سرقة في حانوت يقولك بنات الدوار
اذا تعاركوا جيران تقولك روح تاع الدوار المهم الدوار داخل في كل محضر
واش رايكم حتى نتوما عندكم هذي العقلية ؟
واش رايكم في هذي العقلية لنشوفها عقلية المتخلفين ؟
سلام ياصحاب الدوار
كي راكم دايرين خاصة صحاب الباك
نتمنى التوفيق للجميع
...........
موضوعي اليوم كلمة زوج روح راك جاي من دوار
لاحظت في البلاصة لنسكن فيها غير تصرا عركة و لا حاجة ماشي مليحة يقولك خاطي تاع الولاية أم تاع الدوار
علاه أي حاجة يحصلوها في تاع الدوار
أخر مرة تعاركت مراة مع راجل على جال الصغار بيناتهم
كي جات مروحة قاتله روح انت بروحك جاي من دوار مع أن الراجل ولد المدينة أي ولد البلاصة لساكن فيها
مفهمتش هذي العقلية كلمة زوج تاع دوار
الصراحة البلاصة لراني ساكنة فيها مؤخرا خدمت في دوار تابع ليها جامي شفت نساهم برا عكس تاع المدينة و مفهمتش اذا صرات سرقة في حانوت يقولك بنات الدوار
اذا تعاركوا جيران تقولك روح تاع الدوار المهم الدوار داخل في كل محضر
واش رايكم حتى نتوما عندكم هذي العقلية ؟
واش رايكم في هذي العقلية لنشوفها عقلية المتخلفين ؟
سلام ياصحاب الدوار