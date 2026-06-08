روح ...... راك جاي من دوار

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهكي راكم دايرين خاصة صحاب الباكنتمنى التوفيق للجميع...........موضوعي اليوم كلمة زوج روح راك جاي من دوارلاحظت في البلاصة لنسكن فيها غير تصرا عركة و لا حاجة ماشي مليحة يقولك خاطي تاع الولاية أم تاع الدوارعلاه أي حاجة يحصلوها في تاع الدوارأخر مرة تعاركت مراة مع راجل على جال الصغار بيناتهمكي جات مروحة قاتله روح انت بروحك جاي من دوار مع أن الراجل ولد المدينة أي ولد البلاصة لساكن فيهامفهمتش هذي العقلية كلمة زوج تاع دوارالصراحة البلاصة لراني ساكنة فيها مؤخرا خدمت في دوار تابع ليها جامي شفت نساهم برا عكس تاع المدينة و مفهمتش اذا صرات سرقة في حانوت يقولك بنات الدواراذا تعاركوا جيران تقولك روح تاع الدوار المهم الدوار داخل في كل محضرواش رايكم حتى نتوما عندكم هذي العقلية ؟واش رايكم في هذي العقلية لنشوفها عقلية المتخلفين ؟سلام ياصحاب الدوار