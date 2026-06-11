سبع خطوات لحل مشاكلك

يوجد شخص على الأرض لا يعاني من مشكلات ، ومع تفاوت حجمها وتأثيرها فإنها تبقى في نهاية الأمر مشكلات ... ونحن نسعى دائماً الى تجنب الوقوع في المشاكل أو الحد منها لأقصى درجة ... لكن من الصعب منعها تماماً ... لذا فإن الحل الأفضل هو أن يكون لدينا طريقة أو آلية عمل نواجه بها المشكلات اذا حدثت وتساعدنا على التعامل معها وتخطيها



هناك العديد من الطرق والبرامج التي تم تصميمها لمواجهة المشكلات في مجالات إدارة الاعمال والتي تم تصميمها بواسطة مديري الاعمال او المستشارين ولحسن الحظ فإن هذه الطرق يمكن ايضاً تطبيقها على الجوانب الأخرى من الحياة



وفي كل الطرق التي تم وضعها للتعامل مع الأزمات أو المشكلات وتجاوزها توجد خطوات أساسية مشتركة هي:



1 – اعترف بالمشكلة



احياناً لا تكون المشكلة واضحة فلا تتنبه لها وأحياناً تكون صغيرة فتتجاهلها، والأفضل ان ترصد هذه المشكلات التي قد تبدو صغيرة الآن وقد تتضخم وتصبح مشكلات كبيرة يصعب حلها فيما بعد، اذا شعرت ان الامور لا تسير كما يجب فتحلى بالشجاعة وواجه الحقيقة واعترف بالمشكلة ، وكلما اسرعت بالاعتراف بها تصبح قادراً على تجاوزها بشكل أسرع



2 – حدد المشكلة



من المهم جداً ان تكون واضحاً ودقيقاً في تحديد ووصف المشكلة، أكتب بدقة ما الذي يحدث أو الذي لا يحدث



3 – اعرف السبب



تحديد مسببات المشكلة امر اساسي قبل البدء في حلها، فلابد ان تفكر جيداً وتدرس كافة الاسباب المحتملة، وإن كانت تؤثر على آخرين يجب أن تشركهم معك في عملية تحديد اسباب المشكلة، ولا تتخذ مواقف أو احكاماً مسبقة فقد يكون السبب بعيداً عن تفكيرك وتوقعاتك، بل قد تكون انت سبب المشكلة



4 – حدد الفوائد



يجب ان تعرف تماماً الايجابيات التي ستتحقق ان تم حل المشكلة، ويجب ان يكون لديك طريقة لقياس وتقييم مقدار النجاح في حل المشكلة



5 – ضع الحلول



ضع انت والآخرون الذين يشاركونك حل المشكلة قائمة بالحلول المقترحة للمشكلة



6 – اختر الأفضل



من قائمة الحلول المقترحة ستختار أحدها ، وهو بالتأكيد الافضل ، ولكي تحدد الحل الأفضل لاحظ فيه ما يلي:

أ – يكون عملياً وواقعياً ويمكن تنفيذه

ب – يساعدك على تحقيق الفوائد التي حددتها في الخطوة رقم 4 والى اي مدى سيكون قادراً على ذلك

ج – مدى تأثيره عليك أو على الآخرين

د – تكاليف هذا الحل

ولتطبيق هذه العناصر الاربعة على كل حل مقترح يمكنك العمل بنظام النقاط بأن تضع لكل عنصر عدداًِ من النقاط وبجمعها تحصل على النقاط الاجمالية لكل حل ، ثم تختار اعلاها نقاطاً



7 – تحرك



عندئذ يجب ان تتخذ القرار وتتحرك ويجب ان تتأكد أن كل شخص له علاقة بالمشكلة وحلها يفهم الدور المطلوب منه، ويجب أن يكون لديك طريقة لقياس مدى النجاح في حل المشكلة



وعموماً نحن لا نستطيع ان نوقف مشكلات ومنغصات الحياة، لكن يجب أن نكون قادرين على التعامل معها وتجاوزها، وبصفة عامة فإن المشكلة في اعتقادي هي فرصة لجعل حياتنا أفضل