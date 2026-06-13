لماذا ينصح بأكل قشر البطيخ الاحمر

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجزء الأبيض الموجود بين اللب الأحمر للبطيخ والقشرة الخضراء يحتوي على مركبات غذائية مهمة قد تدعم صحة القلب والدورة الدموية والجهاز الهضمي.



كما أصبح قشر البطيخ محل اهتمام الباحثين بسبب احتوائه على أحماض أمينية ومضادات أكسدة قد تجعل منه أكثر من مجرد بقايا طعام

مركبات مهمة

أبرز ما يميز قشر البطيخ هو احتواؤه على الحمض الأميني سيترولين (L-Citrulline)، وهو مركب يشارك في إنتاج أكسيد النيتريك داخل الجسم، وهي مادة تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.



وقد أظهرت دراسة طبية أن قشر البطيخ يحتوي على كميات ملحوظة من السيترولين، بل إن تركيزه قد يكون أعلى من اللب الأحمر عند القياس على أساس الوزن الجاف.



دعم صحة القلب والأوعية الدموية



ومن الفوائد المهمة أيضا دعم صحة القلب والأوعية الدموية. فقد أوضحت أبحاث حديثة أن مستخلصات قشر البطيخ الغنية بالسيترولين قد تساهم في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتعزيز وصول الأكسجين إلى الأنسجة.



كما أشارت دراسة أخرى إلى أن منتجات قشر البطيخ قد تؤثر إيجابيا في مؤشرات صحة الأوعية الدموية لدى البالغين الأصحاء

مصدر للألياف الغذائية

ويُعد قشر البطيخ مصدرا جيدا للألياف الغذائية، خاصة الألياف غير القابلة للذوبان، والتي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يرتبط بالشعور بالشبع لفترات أطول، وهو ما قد يساعد في التحكم بالوزن عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

ولا تقتصر فوائد القشر على الألياف فقط، بل يحتوي كذلك على مجموعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C وفيتامين B6 وبعض المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى مركبات نباتية مضادة للأكسدة.



وتساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يرتبط بالشيخوخة وعدد من الأمراض المزمنة

استخدامات مفيدة

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن القشور والطبقات الخارجية للبطيخ تحتوي على مركبات حيوية يمكن استخدامها في تطوير منتجات غذائية جديدة ذات قيمة صحية، بدل التخلص منها كنفايات عضوية.

ويُنصح بالبدء بكميات معتدلة لأن محتواه المرتفع من الألياف قد يسبب بعض الانتفاخ لدى الأشخاص غير المعتادين على تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

كيف يؤكل قشر البطيخ؟

الجزء الذي يؤكل من قشر البطيخ هو الطبقة البيضاء الواقعة بين اللب الأحمر والقشرة الخضراء الصلبة.

أما القشرة الخضراء الخارجية فتكون قاسية جدا وعادةً تُزال قبل الاستهلاك. ويشبه طعم الجزء الأبيض طعم الخيار إلى حد كبير.

يمكن تناول قشر البطيخ بعدة طرق، منها:

نيئا في السلطات: يُقطع الجزء الأبيض إلى مكعبات أو شرائح رفيعة ويضاف إلى السلطة، حيث يمنحها قواما مقرمشا يشبه الخيار.

في العصائر: يمكن خلطه مع الفواكه الأخرى مثل الليمون والنعناع أو الشمام في الخلاط، مما يزيد من محتوى العصير من الماء والألياف دون تغيير كبير في النكهة.



كمخلل: تُزال القشرة الخضراء، ثم يُقطع الجزء الأبيض ويُنقع في محلول من الخل والتوابل، وهي من أكثر الطرق شيوعا لاستهلاكه.

مطهوا مع الخضار: يمكن تقطيعه إلى شرائح وقليه أو طهيه مع الثوم والزنجبيل والخضار الأخرى، إذ يصبح قوامه قريبا من الكوسا أو الجزر المطهو.

نصيحة مهمة:

يُنصح بغسل البطيخة جيدا من الخارج قبل تقطيعها، خاصة إذا كان القشر سيُستخدم في الطعام، للتخلص من الأتربة وبقايا المبيدات المحتملة على السطح