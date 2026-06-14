متى تعرف المرأة قيمة زوجها.. ؟

تدرك المرأة قيمة زوجها الحقيقية وتتعلم به نفسيا بعد فقدانه...

فتكتشف المرأة بعد الطلاق وزوال صدمة الانفصال وحجم الفراغ الذي تركه....

وتبدأ المقارنة بينه وبين الأخرين وتزول الغمامة عن عينيها وترى مزاياه التي لم تكن تدركها أثناء قربه كما يولد لها رغبة في استرجاع ومحاولة ترميم ما دمرته الخلافات ...

في تلك المرحلة تمر المرأة لحالة نفسية تواجه صدمة الغياب ...

فالمرأة التي كانت تسعى بحماس للحصول على حريتها بالطلاق سرعان ما يزول هذا الحماس بعد فترة من الانفصال ليبدأ لها شعور بفقدان الأهتمام...