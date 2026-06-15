Incogniton: متصفح مضاد للكشف لإدارة حسابات متعددة [باقة مبتدئة مجانية]

zakariaae
:: عضو منتسِب ::
التفاعل 9
الجوائز 4
- تاريخ التسجيل
- 11 أوت 2020
- المشاركات
- 8
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 7 سبتمبر 1978
- الجنس
- أنثى
إن Incogniton هو متصفح مضاد للكشف (anti-detect) يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لإدارة حسابات متعددة - بأمان وبشكل مجهول.
تتوفر في الأداة حماية فريدة لبصمة الإصبع الرقمية (fingerprint) لكل ملف تعريف متصفح.
ينتج عن ذلك ملفات تعريف معزولة تمامًا، مما يجعل الأمر يبدو كما لو كنت تعمل من أجهزة مختلفة وتكون غير قابل للتتبع بواسطة مواقع الويب.
سواء كنت تدير متاجر تجارة إلكترونية، أو تدير حسابات إعلانية متعددة، أو توسع حملات التسويق بالعمولة (affiliate)، أو تشغل العديد من مشاريع العملاء في وقت واحد، فإن Incogniton تمنحك الأدوات للنمو دون قيود.
مع ملفات تعريف المتصفح المعزولة، وبصمات الأصابع الفريدة، وتقنية مكافحة الكشف الصلبة، يمكنك القيام بما يلي بأمان:
تشغيل حسابات إعلانية متعددة على فيسبوك، وجوجل، وتيك توك، وإكس (تويتر سابقًا)
إدارة متاجر منفصلة على منصات مثل Amazon دون تداخل أو ربط بين البيانات
اختبار العروض عبر منصات مختلفة دون ترك أي أثر الرقمي
التعامل مع حسابات العملاء بشكل آمن واحترافي
توسيع نطاق الحملات بقوة مع الحفاظ على حماية حساباتك
يزيل Incogniton الحواجز التي تبطئ المسوقين عبر الإنترنت حتى تتمكن من التركيز على التحسين والتوسع وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Kop: ابدأ مع Incogniton - أنشئ ملف تعريف المتصفح الأول الخاص بك
YouTube video:
Kop: لماذا تختار Incogniton؟
تجربة مجانية - ابدأ بـ 10 ملفات تعريف متصفح مجانية لمدة شهرين
سهل الاستخدام - مصمم بطريقة صديقة للمستخدم، ويسهل استخدامه للجميع
خصوصية محسنة - ابقَ غير مكتشف باستخدام عناوين IP فريدة لكل ملف تعريف
Kop: الميزات الأساسية
ميزة إدارة الفريق (Team Management) - أنشئ أعضاء الفريق، وخصص الأدوار بصلاحيات محددة، وشارك حسابك معهم.
جامع ملفات تعريف الارتباط (Cookie Collector) - ابنِ سجلات تصفح أصلية وموثوقة، وقم باستيراد وتصدير ملفات تعريف الارتباط.
المزامن (Synchronizer) - أتمتة إجراءات المتصفح بسهولة عن طريق نسخ الإجراءات وتكرارها عبر ملفات التعريف.
حماية بصمة المتصفح (Browser fingerprint protection) - أنشئ ملفات تعريف بهوية فريدة وحماية لبصمة المتصفح الرقمية.
قم بتخصيصها حسب رغبتك أو استخدم مولد بصمات الأصابع الرقمية.
الميزة الجماعية (Bulk feature) - أنشئ ملفات تعريف متصفح متعددة في نفس الوقت. خصص ملفات التعريف ووفر وقتك.
واجهة برمجة التطبيقات REST API - أدر ملفات تعريف المتصفح الخاصة بك بكفاءة أكبر باستخدام REST API.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على وثائق API الخاصة بنا.
التكامل مع Selenium و Puppeteer - أتمت العمليات عبر الإنترنت باستخدام تكاملات أتمتة المتصفح. يستخدم Incogniton برمجية selenium WebDriver.
Kop: الأسعار
نحن نقدم باقة مبتدئة مجانية تحتوي على 10 ملفات تعريف متصفح لمدة شهرين. وتشمل هذه الباقة جميع الميزات الأساسية.
هل تحتاج إلى أكثر من 10 ملفات تعريف؟ نحن نقدم باقات متعددة. ألقِ نظرة على أسعارنا أدناه أو قم بزيارة [URL='https://incogniton.com/pricing/’] صفحة الأسعار[/URL] على موقعنا الإلكتروني.
Kop: احصل على خصم 20%
بصفتك مستخدمًا لـ BHW، ستحصل على كوبون خصم بقيمة 20% لأول 12 شهرًا. قم بالرد بعبارة "I want an Incogniton coupon" على هذا الموضوع.
وسنرسل لك كوبونًا شخصيًا في أقرب وقت ممكن.
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Kop: الأسئلة الشائعة (FAQ)
Kop: سياسة الاسترداد
يمكن استرداد الأموال في حال لم يعمل البرنامج بالشكل المطلوب والمقصود منه.
يرجى استخدام نموذج الاتصال الموجود على الموقع الإلكتروني لطلب عملية الاسترداد.
ونحن نحتفظ بالحق في إلغاء اشتراكك مع رد الأموال إليك.
Kop: الدعم الفني
الموقع الرسمي: Homepage - No card required
ابدأ اليوم: Download Incogniton
تتوفر في الأداة حماية فريدة لبصمة الإصبع الرقمية (fingerprint) لكل ملف تعريف متصفح.
ينتج عن ذلك ملفات تعريف معزولة تمامًا، مما يجعل الأمر يبدو كما لو كنت تعمل من أجهزة مختلفة وتكون غير قابل للتتبع بواسطة مواقع الويب.
سواء كنت تدير متاجر تجارة إلكترونية، أو تدير حسابات إعلانية متعددة، أو توسع حملات التسويق بالعمولة (affiliate)، أو تشغل العديد من مشاريع العملاء في وقت واحد، فإن Incogniton تمنحك الأدوات للنمو دون قيود.
مع ملفات تعريف المتصفح المعزولة، وبصمات الأصابع الفريدة، وتقنية مكافحة الكشف الصلبة، يمكنك القيام بما يلي بأمان:
تشغيل حسابات إعلانية متعددة على فيسبوك، وجوجل، وتيك توك، وإكس (تويتر سابقًا)
إدارة متاجر منفصلة على منصات مثل Amazon دون تداخل أو ربط بين البيانات
اختبار العروض عبر منصات مختلفة دون ترك أي أثر الرقمي
التعامل مع حسابات العملاء بشكل آمن واحترافي
توسيع نطاق الحملات بقوة مع الحفاظ على حماية حساباتك
يزيل Incogniton الحواجز التي تبطئ المسوقين عبر الإنترنت حتى تتمكن من التركيز على التحسين والتوسع وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Kop: ابدأ مع Incogniton - أنشئ ملف تعريف المتصفح الأول الخاص بك
YouTube video:
Kop: لماذا تختار Incogniton؟
تجربة مجانية - ابدأ بـ 10 ملفات تعريف متصفح مجانية لمدة شهرين
سهل الاستخدام - مصمم بطريقة صديقة للمستخدم، ويسهل استخدامه للجميع
خصوصية محسنة - ابقَ غير مكتشف باستخدام عناوين IP فريدة لكل ملف تعريف
Kop: الميزات الأساسية
ميزة إدارة الفريق (Team Management) - أنشئ أعضاء الفريق، وخصص الأدوار بصلاحيات محددة، وشارك حسابك معهم.
جامع ملفات تعريف الارتباط (Cookie Collector) - ابنِ سجلات تصفح أصلية وموثوقة، وقم باستيراد وتصدير ملفات تعريف الارتباط.
المزامن (Synchronizer) - أتمتة إجراءات المتصفح بسهولة عن طريق نسخ الإجراءات وتكرارها عبر ملفات التعريف.
حماية بصمة المتصفح (Browser fingerprint protection) - أنشئ ملفات تعريف بهوية فريدة وحماية لبصمة المتصفح الرقمية.
قم بتخصيصها حسب رغبتك أو استخدم مولد بصمات الأصابع الرقمية.
الميزة الجماعية (Bulk feature) - أنشئ ملفات تعريف متصفح متعددة في نفس الوقت. خصص ملفات التعريف ووفر وقتك.
واجهة برمجة التطبيقات REST API - أدر ملفات تعريف المتصفح الخاصة بك بكفاءة أكبر باستخدام REST API.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على وثائق API الخاصة بنا.
التكامل مع Selenium و Puppeteer - أتمت العمليات عبر الإنترنت باستخدام تكاملات أتمتة المتصفح. يستخدم Incogniton برمجية selenium WebDriver.
Kop: الأسعار
نحن نقدم باقة مبتدئة مجانية تحتوي على 10 ملفات تعريف متصفح لمدة شهرين. وتشمل هذه الباقة جميع الميزات الأساسية.
هل تحتاج إلى أكثر من 10 ملفات تعريف؟ نحن نقدم باقات متعددة. ألقِ نظرة على أسعارنا أدناه أو قم بزيارة [URL='https://incogniton.com/pricing/’] صفحة الأسعار[/URL] على موقعنا الإلكتروني.
Kop: احصل على خصم 20%
بصفتك مستخدمًا لـ BHW، ستحصل على كوبون خصم بقيمة 20% لأول 12 شهرًا. قم بالرد بعبارة "I want an Incogniton coupon" على هذا الموضوع.
وسنرسل لك كوبونًا شخصيًا في أقرب وقت ممكن.
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Kop: الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل توفرون خوادم بروكسي (Proxies)؟
نعم، يمكنك شراء البروكسيات من [URL='https://incogniton.com/knowledge%20center/guide-how-to-buy-proxies-via-incognitons-proxy-store/’] متجر البروكسي الخاص بـ Incogniton[/URL] والمدمج مباشرة في التطبيق.
هل تقدمون تجارب مجانية؟
نعم، نحن نقدم باقة مبتدئة مجانية تمنحك 10 ملفات تعريف متصفح مجانية لمدة شهرين.
هل تقدمون خصومات خاصة؟
بصفتك عضوًا في المنتدى، ستتلقى كوبون خصم بنسبة 20% لأول 12 شهرًا لأي خطة مدفوعة.
فقط قم بالرد بعبارة "I want an Incogniton coupon" على هذا الموضوع.
وسنرسل لك كوبونًا شخصيًا في أقرب وقت ممكن.
ما هي الإعدادات التي أحتاج إلى تهيئتها بنفسي؟
لا يتعين عليك القيام بأي شيء بنفسك، باستثناء إضافة بروكسي إلى ملف تعريف المتصفح.
سيقوم Incogniton بإنشاء بصمات رقمية عشوائية لكل ملف تعريف تقوم بإنشائه. هذه البصمات فريدة ويتم إنشاؤها تلقائيًا لكل ملف تعريف.
كيف يمكنني إنشاء ملف تعريف متصفح جديد؟
إذا قمت بتنزيل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابك، فانقر فوق زر "Go to profile creation" في المنتصف، أو زر "New profile" في الأعلى، أو "Create Single" في القائمة اليسرى.
اختر الاسم، ونظام التشغيل، وإصدار المتصفح والإعدادات، ثم أضف البروكسي.
انقر فوق "Create profile" على الجانب الأيمن لإنهاء العملية. راجع [URL='https://incogniton.com/getting-started/’]هذا المقال[/URL] لمزيد من المعلومات.
هل يمكنني تخصيص بصمات المتصفح الرقمية (Fingerprints)؟
يمكنك تخصيص موقعك الجغرافي (geolocation)، أو إضافة بعض الخطوط، أو تغيير عدد أجهزة الوسائط (media devices).
يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات ليست ضرورية إذا كنت تريد فقط ملف تعريف متصفح عادي، حيث يتم إدارة بصمات المتصفح تلقائيًا بواسطة Incogniton.
هل يمكنني الوصول إلى ملفات تعريف متصفح Incogniton الخاصة بي على أجهزة متعددة؟
يمكنك فتح جلسات المتصفح الخاصة بك على أي جهاز. ما عليك سوى تسجيل الدخول على الأجهزة المعنية وسيتم مزامنة بيانات متصفحك بين كلا الجهازين.
كم عدد ملفات تعريف المتصفح التي يمكنني الحصول عليها مع Incogniton؟
نحن نقدم حزمًا متعددة تحتوي على أعداد مختلفة من ملفات تعريف المتصفح.
يمكنك اختيار باقة مخصصة والحصول على ما يصل إلى 5000 ملف تعريف إجمالاً.
يرجى التواصل معنا إذا كنت مهتمًا بالحصول على باقة مخصصة.
نعم، يمكنك شراء البروكسيات من [URL='https://incogniton.com/knowledge%20center/guide-how-to-buy-proxies-via-incognitons-proxy-store/’] متجر البروكسي الخاص بـ Incogniton[/URL] والمدمج مباشرة في التطبيق.
هل تقدمون تجارب مجانية؟
نعم، نحن نقدم باقة مبتدئة مجانية تمنحك 10 ملفات تعريف متصفح مجانية لمدة شهرين.
هل تقدمون خصومات خاصة؟
بصفتك عضوًا في المنتدى، ستتلقى كوبون خصم بنسبة 20% لأول 12 شهرًا لأي خطة مدفوعة.
فقط قم بالرد بعبارة "I want an Incogniton coupon" على هذا الموضوع.
وسنرسل لك كوبونًا شخصيًا في أقرب وقت ممكن.
ما هي الإعدادات التي أحتاج إلى تهيئتها بنفسي؟
لا يتعين عليك القيام بأي شيء بنفسك، باستثناء إضافة بروكسي إلى ملف تعريف المتصفح.
سيقوم Incogniton بإنشاء بصمات رقمية عشوائية لكل ملف تعريف تقوم بإنشائه. هذه البصمات فريدة ويتم إنشاؤها تلقائيًا لكل ملف تعريف.
كيف يمكنني إنشاء ملف تعريف متصفح جديد؟
إذا قمت بتنزيل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابك، فانقر فوق زر "Go to profile creation" في المنتصف، أو زر "New profile" في الأعلى، أو "Create Single" في القائمة اليسرى.
اختر الاسم، ونظام التشغيل، وإصدار المتصفح والإعدادات، ثم أضف البروكسي.
انقر فوق "Create profile" على الجانب الأيمن لإنهاء العملية. راجع [URL='https://incogniton.com/getting-started/’]هذا المقال[/URL] لمزيد من المعلومات.
هل يمكنني تخصيص بصمات المتصفح الرقمية (Fingerprints)؟
يمكنك تخصيص موقعك الجغرافي (geolocation)، أو إضافة بعض الخطوط، أو تغيير عدد أجهزة الوسائط (media devices).
يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات ليست ضرورية إذا كنت تريد فقط ملف تعريف متصفح عادي، حيث يتم إدارة بصمات المتصفح تلقائيًا بواسطة Incogniton.
هل يمكنني الوصول إلى ملفات تعريف متصفح Incogniton الخاصة بي على أجهزة متعددة؟
يمكنك فتح جلسات المتصفح الخاصة بك على أي جهاز. ما عليك سوى تسجيل الدخول على الأجهزة المعنية وسيتم مزامنة بيانات متصفحك بين كلا الجهازين.
كم عدد ملفات تعريف المتصفح التي يمكنني الحصول عليها مع Incogniton؟
نحن نقدم حزمًا متعددة تحتوي على أعداد مختلفة من ملفات تعريف المتصفح.
يمكنك اختيار باقة مخصصة والحصول على ما يصل إلى 5000 ملف تعريف إجمالاً.
يرجى التواصل معنا إذا كنت مهتمًا بالحصول على باقة مخصصة.
Kop: سياسة الاسترداد
يمكن استرداد الأموال في حال لم يعمل البرنامج بالشكل المطلوب والمقصود منه.
يرجى استخدام نموذج الاتصال الموجود على الموقع الإلكتروني لطلب عملية الاسترداد.
ونحن نحتفظ بالحق في إلغاء اشتراكك مع رد الأموال إليك.
Kop: الدعم الفني
الموقع الرسمي: Homepage - No card required
ابدأ اليوم: Download Incogniton