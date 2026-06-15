Incogniton: متصفح مضاد للكشف لإدارة حسابات متعددة [باقة مبتدئة مجانية]

هل توفرون خوادم بروكسي (Proxies)؟



نعم، يمكنك شراء البروكسيات من [URL='https://incogniton.com/knowledge%20center/guide-how-to-buy-proxies-via-incognitons-proxy-store/’] متجر البروكسي الخاص بـ Incogniton[/URL] والمدمج مباشرة في التطبيق.



هل تقدمون تجارب مجانية؟



نعم، نحن نقدم باقة مبتدئة مجانية تمنحك 10 ملفات تعريف متصفح مجانية لمدة شهرين.



هل تقدمون خصومات خاصة؟



بصفتك عضوًا في المنتدى، ستتلقى كوبون خصم بنسبة 20% لأول 12 شهرًا لأي خطة مدفوعة.



فقط قم بالرد بعبارة "I want an Incogniton coupon" على هذا الموضوع.



وسنرسل لك كوبونًا شخصيًا في أقرب وقت ممكن.



ما هي الإعدادات التي أحتاج إلى تهيئتها بنفسي؟



لا يتعين عليك القيام بأي شيء بنفسك، باستثناء إضافة بروكسي إلى ملف تعريف المتصفح.



سيقوم Incogniton بإنشاء بصمات رقمية عشوائية لكل ملف تعريف تقوم بإنشائه. هذه البصمات فريدة ويتم إنشاؤها تلقائيًا لكل ملف تعريف.



كيف يمكنني إنشاء ملف تعريف متصفح جديد؟



إذا قمت بتنزيل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابك، فانقر فوق زر "Go to profile creation" في المنتصف، أو زر "New profile" في الأعلى، أو "Create Single" في القائمة اليسرى.



اختر الاسم، ونظام التشغيل، وإصدار المتصفح والإعدادات، ثم أضف البروكسي.



انقر فوق "Create profile" على الجانب الأيمن لإنهاء العملية. راجع [URL='https://incogniton.com/getting-started/’]هذا المقال[/URL] لمزيد من المعلومات.



هل يمكنني تخصيص بصمات المتصفح الرقمية (Fingerprints)؟



يمكنك تخصيص موقعك الجغرافي (geolocation)، أو إضافة بعض الخطوط، أو تغيير عدد أجهزة الوسائط (media devices).



يرجى ملاحظة أن هذه الخطوات ليست ضرورية إذا كنت تريد فقط ملف تعريف متصفح عادي، حيث يتم إدارة بصمات المتصفح تلقائيًا بواسطة Incogniton.



هل يمكنني الوصول إلى ملفات تعريف متصفح Incogniton الخاصة بي على أجهزة متعددة؟



يمكنك فتح جلسات المتصفح الخاصة بك على أي جهاز. ما عليك سوى تسجيل الدخول على الأجهزة المعنية وسيتم مزامنة بيانات متصفحك بين كلا الجهازين.



كم عدد ملفات تعريف المتصفح التي يمكنني الحصول عليها مع Incogniton؟



نحن نقدم حزمًا متعددة تحتوي على أعداد مختلفة من ملفات تعريف المتصفح.



يمكنك اختيار باقة مخصصة والحصول على ما يصل إلى 5000 ملف تعريف إجمالاً.



يرجى التواصل معنا إذا كنت مهتمًا بالحصول على باقة مخصصة.