لم نختلف بل اخترقنا

أول طلاق الإنسان لذاته كان عندما كره الأخلاق... والحب...والصدق...والمحبة… وبالرغم من كل ذلك تراه يكذب... أولاً على نفسه ثم على الآخرين... والحقيقة أن مطلب الحياة هو الدقة... فلا تشوه ما لا تحبه... إن كنت تعاني في حياتك مشكلة ما... فلا تبرر ذلك بأن الآخرين يقومون أيضا بذلك... ممكن أن الآخرين في موت سريري... وأنهم بحاجة الى إنسان يوقظهم حتى يتألموا ويدركوا أنهم على قيد الحياة... وأذكر صاحبي ذات مرة قال لي... في كثير من الأحيان ترتجف الحقيقة خوفا... نحن والإعلام في أسطورة... والكل يخرج علينا بالكذب... وفي الحقيقة أكثرنا يقع فريسة هذه البراثن... واليوم نحن في الوطن العربي بلا ثياب... ولا نشعر بالخجل ونحن نمشي في شوارع المدينة... ولو درسنا الواقع على حقيقته لرأينا أننا لم نختلف بل اخترقتا... ولهذا كل إنسان منا في جهة...والكل يبحث عن الصدق...

تحياتي