ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لدي إستفسار يخص الشهادات
شخص يملك شهادات ( attestation ) تحصل عليها من خارج الوطن في بلد عربي
كيف يجعلها صالحة هنا في الجزائر
قالوا له اعمل لها equivalent معادلة
هنا فالجزائر
من فضلكم من لديه معلومات أو صادف شخص قام بالأمر أو يعرف الخطوات و أين نستطيع الحصول على المعادلة يدلني
شكرا لكم مسبقا
....
لدي إستفسار يخص الشهادات
شخص يملك شهادات ( attestation ) تحصل عليها من خارج الوطن في بلد عربي
كيف يجعلها صالحة هنا في الجزائر
قالوا له اعمل لها equivalent معادلة
هنا فالجزائر
من فضلكم من لديه معلومات أو صادف شخص قام بالأمر أو يعرف الخطوات و أين نستطيع الحصول على المعادلة يدلني
شكرا لكم مسبقا
....