مقارنة بين أطول أنوف الحيوانات:_تتفاوت أطول الأنوف في عالم الحيوانات تفاوتا ملحوظا، كل منها مصمم بدقة ليوائم بيئته ووظيفته.️ ظبي السايجا: يبلغ طول أنفه المنتفخ 12_18 سم، ويساعده على تدفئة الهواء البارد وتصفيته من الغبار.️التايبر: يمتد خرطومه القصير المرن إلى 20_25 سم، ويستخدمه لاقتطاف الأوراق والثمار.️فقمة الفيل: يصل طول خرطومه الذكر عند النفخ إلى 60_80 سم، هو عضو يستخدمه في إصدار الأصوات والتكيف أثناء التزاوج️الفيل الأفريقي: صاحب أطول أنف في مملكة الحيوان، إذ يبلغ خرطومه 159_200 سم، ويحتوي على أكثر 40 الف عضلة تجعله أداة فائقة الدقة.سبحان من أتقن الخلق وصور كل مخلوق على هيئته المناسبة.