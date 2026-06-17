إلياس
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
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- الحلول المقدمة
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- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
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- العمر
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مقارنة بين أطول أنوف الحيوانات:
_تتفاوت أطول الأنوف في عالم الحيوانات تفاوتا ملحوظا، كل منها مصمم بدقة ليوائم بيئته ووظيفته.
️️ ظبي السايجا: يبلغ طول أنفه المنتفخ 12_18 سم، ويساعده على تدفئة الهواء البارد وتصفيته من الغبار.
️التايبر: يمتد خرطومه القصير المرن إلى 20_25 سم، ويستخدمه لاقتطاف الأوراق والثمار.
️فقمة الفيل: يصل طول خرطومه الذكر عند النفخ إلى 60_80 سم، هو عضو يستخدمه في إصدار الأصوات والتكيف أثناء التزاوج
️الفيل الأفريقي: صاحب أطول أنف في مملكة الحيوان، إذ يبلغ خرطومه 159_200 سم، ويحتوي على أكثر 40 الف عضلة تجعله أداة فائقة الدقة.
سبحان من أتقن الخلق وصور كل مخلوق على هيئته المناسبة.
_تتفاوت أطول الأنوف في عالم الحيوانات تفاوتا ملحوظا، كل منها مصمم بدقة ليوائم بيئته ووظيفته.
️️ ظبي السايجا: يبلغ طول أنفه المنتفخ 12_18 سم، ويساعده على تدفئة الهواء البارد وتصفيته من الغبار.
️التايبر: يمتد خرطومه القصير المرن إلى 20_25 سم، ويستخدمه لاقتطاف الأوراق والثمار.
️فقمة الفيل: يصل طول خرطومه الذكر عند النفخ إلى 60_80 سم، هو عضو يستخدمه في إصدار الأصوات والتكيف أثناء التزاوج
️الفيل الأفريقي: صاحب أطول أنف في مملكة الحيوان، إذ يبلغ خرطومه 159_200 سم، ويحتوي على أكثر 40 الف عضلة تجعله أداة فائقة الدقة.
سبحان من أتقن الخلق وصور كل مخلوق على هيئته المناسبة.