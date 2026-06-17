مقارنة بين أطول أنوف الحيوانات

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
مقارنة بين أطول أنوف الحيوانات:
_تتفاوت أطول الأنوف في عالم الحيوانات تفاوتا ملحوظا، كل منها مصمم بدقة ليوائم بيئته ووظيفته. 🐘

✅️ ظبي السايجا: يبلغ طول أنفه المنتفخ 12_18 سم، ويساعده على تدفئة الهواء البارد وتصفيته من الغبار.

✅ ️التايبر: يمتد خرطومه القصير المرن إلى 20_25 سم، ويستخدمه لاقتطاف الأوراق والثمار.

✅ ️فقمة الفيل: يصل طول خرطومه الذكر عند النفخ إلى 60_80 سم، هو عضو يستخدمه في إصدار الأصوات والتكيف أثناء التزاوج

✅ ️الفيل الأفريقي: صاحب أطول أنف في مملكة الحيوان، إذ يبلغ خرطومه 159_200 سم، ويحتوي على أكثر 40 الف عضلة تجعله أداة فائقة الدقة.

✔️سبحان من أتقن الخلق وصور كل مخلوق على هيئته المناسبة.
 

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