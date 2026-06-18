نصيحة إلى كل أخت

نصيحة إلى كل أختٍلا تغتري بكلمةٍ جميلة، ولا بوعدٍ يُقال في الخفاء، ولا باهتمامٍ مؤقتٍ لا يعرف طريقًا إلى أهلك وبيتك.ليس كل من قال "أحبك" صادقًا، وليس كل من أظهر الاهتمام يريد الارتباط بك. فالقلوب تُعرف بالأفعال، والرجال تُعرف بمواقفها لا بكثرة كلامها.من أرادك زوجةً كريمة، أتاكِ من الباب الذي شرعه الله، طالبًا رضا أهلك وحافظًا لكرامتك.قال تعالى: ﴿وَلَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.احفظي قلبك قبل أن تحفظي مشاعرك، ولا تجعلي لحظة ضعفٍ تسرق منك راحة سنوات. لا تبيعي احترامك من أجل اهتمامٍ زائل، ولا تسمحي لأحد أن يستغل عاطفتك بكلماتٍ معسولة ووعودٍ لا أثر لها.كوني عفيفةً عزيزة النفس، واعملي على بناء نفسك علمًا وأخلاقًا ودينًا، وثقي أن رزق الله يأتي في وقته، وأن الحلال لا يفوته من صبر واتقى.فاصبري على ما يرضي الله، فإن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته.