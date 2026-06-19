البطل تريكي أصبح عالمي

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
حقق البطل الجزائري ياسر تريكي المركز الثالث في منافسات القفز الثلاثي ضمن ملتقى الدوري الماسي لألعاب القوى جولة الدوحة
و يحطم الرقم الوطني الجديد ب قفزة قدرت ب 17،67 متر
الرقم الوطني السابق كان بحوزته ب 17،43 متر
تريكي انتظر 4 سنوات ثم انتفض انتفاضة أسطورية ليحطم رقمه ب 24 سنتمر
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ألف مبروك للبطل ياسر
 
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