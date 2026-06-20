الاسماك الصالحة للأكل و غير الصالحة

صدّق أو لا تُصدّق!ليست كل الأسماك التي تراها في البحر صالحة للأكل!فبينما تُعتبر أسماك مثل التونة والبوري والبلطي والماكريل والهامور من أشهر المأكولات البحرية حول العالم، توجد أنواع أخرى قد يكون لمسها أو تناولها خطرًا على الإنسان!سمكة العقرب تمتلك أشواكًا سامة قد تسبب آلامًا شديدة للغاية.سمكة الأسد مزودة بأشواك سامة تجعلها من أخطر أسماك الشعاب المرجانية.السمكة المنتفخة تحتوي بعض أنواعها على سم عصبي قاتل، ولا ينجو من تناوله أحيانًا إلا القليل!والأغرب أن بعض الأسماك الملونة الجميلة التي تبدو لطيفة قد تكون أخطر من أسماك القرش على الإنسان من حيث السموم.لذلك لا تحكم أبدًا على السمكة من شكلها، فالجمال في أعماق البحار قد يخفي خطرًا حقيقيًا!للمعرفة فقط: لا تحاول أكل أو لمس أي سمكة مجهولة النوع دون معرفة دقيقة بها أو استشارة مختصين.