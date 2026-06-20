



تلقى ألميرون البطاقة الحمراء بعد تلفظه بكلام تجاه أحد لاعبي المنتخب التركي. طرد ألميرون من صفوف الباراغواي!تلقى ألميرون البطاقة الحمراء بعد تلفظه بكلام تجاه أحد لاعبي المنتخب التركي.

رسميا.. أول حالة طرد بسبب القانون الجديد في كأس العالم 2026



خلال مباراة تركيا وباراجواي، قام الميرون لاعب باراجواي بالتحدث مع لاعب تركيا وهو يغطي فمه بيده.



الحكم لم ينتبه في البداية، لكنه عاد إلى تقنية الفيديو، وبعد مراجعة اللقطة قرر إشهار البطاقة الحمراء.



القانون الجديد يعاقب أي لاعب يتعمد إخفاء حديثه داخل الملعب أثناء التواصل مع اللاعبين أو الحكام.



أول تطبيق للقانون.. وأول بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم بسبب "تغطية الفم