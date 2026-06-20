الكثير منا لا يعرف أقصر خطبة في التاريخ

الشيخ عبد القادر الجيل الي

لقمة في بطن جائع خير من بناء الف مسجد

وخير من كسا الكعبة زينة والبسها البراقع وخير من قام لله راكع ....

وخير من جاهد للكفر بسّيف مهند قاطع ..

وخير من صام الدهر والحار واقع ...

وإذا نزل الدقيق في بطن جائع له نور الكنوز الشمس ساطع .....

فيا بشر لمن اطعم جائع ....