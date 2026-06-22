أصول سلالات الحمام في العالم

إلياس
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أوفياء اللمة
التفاعل 41K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,305
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
أصول سلالات الحمام حول العالم
هل تعلم أن كل سلالة حمام لها قصة مختلفة واستخدام مميز؟
من حمام السباق السريع إلى حمام الزينة الفاخر وحمام إنتاج اللحم ، انتشرت سلالات الحمام في مختلف دول العالم وأصبحت جزءًا مهمًا من ثقافات الشعوب.
الحمام البلدي المصري يتحمل الظروف المحلية بسهولة.
الهومر البلجيكي ملك سباقات الحمام والعودة للمسكن.
الكينج الأمريكي من أفضل سلالات إنتاج اللحم.
التكلا التركي مشهور بحركاته البهلوانية أثناء الطيران.
الفان تيل الهندي يمتلك ذيلًا مروحيًا يخطف الأنظار.
الجاكوبين الألماني من أجمل حمام الزينة في العالم.
هل تعلم أن كل سلالة حمام لها قصة مختلفة واستخدام مميز؟
من حمام السباق السريع إلى حمام الزينة الفاخر وحمام إنتاج اللحم ، انتشرت سلالات الحمام في مختلف دول العالم وأصبحت جزءًا مهمًا من ثقافات الشعوب.
الحمام البلدي المصري يتحمل الظروف المحلية بسهولة.
الهومر البلجيكي ملك سباقات الحمام والعودة للمسكن.
الكينج الأمريكي من أفضل سلالات إنتاج اللحم.
التكلا التركي مشهور بحركاته البهلوانية أثناء الطيران.
الفان تيل الهندي يمتلك ذيلًا مروحيًا يخطف الأنظار.
الجاكوبين الألماني من أجمل حمام الزينة في العالم.