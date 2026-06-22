أصول سلالات الحمام في العالم

إلياس

إلياس

:: عميد الأعضاء :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
🐦🌍 أصول سلالات الحمام حول العالم

هل تعلم أن كل سلالة حمام لها قصة مختلفة واستخدام مميز؟ 🤔

من حمام السباق السريع 🚀 إلى حمام الزينة الفاخر 👑 وحمام إنتاج اللحم 🍗، انتشرت سلالات الحمام في مختلف دول العالم وأصبحت جزءًا مهمًا من ثقافات الشعوب.

🔹 الحمام البلدي المصري يتحمل الظروف المحلية بسهولة.
🔹 الهومر البلجيكي ملك سباقات الحمام والعودة للمسكن.
🔹 الكينج الأمريكي من أفضل سلالات إنتاج اللحم.
🔹 التكلا التركي مشهور بحركاته البهلوانية أثناء الطيران.
🔹 الفان تيل الهندي يمتلك ذيلًا مروحيًا يخطف الأنظار.
🔹 الجاكوبين الألماني من أجمل حمام الزينة في العالم.
 

المواضيع المشابهة

F
  • مقال مقال
شاهدوا صور اجمل طيور الحمام في العالم
المشاركات
3
المشاهدات
838
fethi28
F
العودة
Top Bottom