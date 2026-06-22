أصول سلالات الحمام في العالم

أصول سلالات الحمام حول العالمهل تعلم أن كل سلالة حمام لها قصة مختلفة واستخدام مميز؟من حمام السباق السريعإلى حمام الزينة الفاخروحمام إنتاج اللحم، انتشرت سلالات الحمام في مختلف دول العالم وأصبحت جزءًا مهمًا من ثقافات الشعوب.الحمام البلدي المصري يتحمل الظروف المحلية بسهولة.الهومر البلجيكي ملك سباقات الحمام والعودة للمسكن.الكينج الأمريكي من أفضل سلالات إنتاج اللحم.التكلا التركي مشهور بحركاته البهلوانية أثناء الطيران.الفان تيل الهندي يمتلك ذيلًا مروحيًا يخطف الأنظار.الجاكوبين الألماني من أجمل حمام الزينة في العالم.