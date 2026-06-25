اجمل مناطق زرتها في الصيف ـ تجارب الاعضاء

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مع أجواء الصيف و العطلة يزداد شغفنا بالسفر واكتشاف الأماكن الجميلة
سواء كانت مدينة او شاطئا او جبلا او حتى قرية هادئة مكاناترك في نفوسنا ذكرى لا تنسى

في بلادنا ما اكثر الاماكن الجميلة

احبتي
اليوم ندعوكم لمشاركتنا
  • ما أجمل مكان زرته؟
  • أين يقع؟
  • ما الذي أعجبك فيه وجعلك تتذكره إلى اليوم؟
  • وهل تنصح الأعضاء بزيارته؟
يمكنكم أيضًا إرفاق صورة إن أمكن لإضفاء لمسة جميلة على الموضوع.

بالنسبة لي، أرى أن جمال المكان لا يكون دائما في شهرته بل في الذكريات والمشاعر التي نعيشها فيه.

بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم المميزة، لعلنا نكتشف وجهات جديدة تستحق الزيارة هذا الصيف
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انا شخصيا تلمسان تعجبني خاصة منطقة بورساي
امن و امان و ناس طيبين و مناطق جميلة و غروب رائع
حتى كراء الشقق مقبول و الاكل و السلع تقريبا سعرها ممتاز في الغالب


تفضلوا بالمشاركة و لنقم بجولة سياحية حول العالم من خلال تجارب أعضاء اللمة
 
@الامين محمد
@أشرقت روحي @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
موضوع جميل
لي عودة للرد بإذن الله
....
 
توقيع ام أمينة
زرت عدة مدن و مناطق في الجزائر وخارجها وأحسنها مدينة وهران والاندلسيات
 
لي رجعة إن شاء الله
 
السلام عليك
في فصل الصيف نفضل زيارة وهران مسقط رأسي منرتاح غير تم الصراحة
رحت للقالة عجبتني حديقة الحيوانات و عنابة بحرها روعة تاني ماء نقي و صافي
رحت لبسكرة في الصيف هههه السخانة بصح عجبتني
 
توقيع آمِيْرَتُه
قال ام أمينة:
موضوع جميل
لي عودة للرد بإذن الله
....
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ننتظر مروركم اختي الفاضلة
قال فادي محمد:
زرت عدة مدن و مناطق في الجزائر وخارجها وأحسنها مدينة وهران والاندلسيات
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اااه ليزاندلوس فكرتني بيها كنت نزورها زمان يعني قبل شي 10 سنين
كانت تعجبني لكن الآن مانيش عارف كيف الامور فيها
شكرا سي محمد ع كرم المرور
قال إلياس:
لي رجعة إن شاء الله
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ننتظر مروركم ايها الالياس الفاضل
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
في فصل الصيف نفضل زيارة وهران مسقط رأسي منرتاح غير تم الصراحة
رحت للقالة عجبتني حديقة الحيوانات و عنابة بحرها روعة تاني ماء نقي و صافي
رحت لبسكرة في الصيف هههه السخانة بصح عجبتني
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وهران كنت نزورها
لكن عنابة و القالة و بسكرة لم يحصل لنا الشرف
شكرا على كرم المرور اخيتي

ننتظر باقي الاخوان و الاخوات
 
قال الامين محمد:
ننتظر مروركم اختي الفاضلة

اااه ليزاندلوس فكرتني بيها كنت نزورها زمان يعني قبل شي 10 سنين
كانت تعجبني لكن الآن مانيش عارف كيف الامور فيها
شكرا سي محمد ع كرم المرور

ننتظر مروركم ايها الالياس الفاضل

وهران كنت نزورها
لكن عنابة و القالة و بسكرة لم يحصل لنا الشرف
شكرا على كرم المرور اخيتي

ننتظر باقي الاخوان و الاخوات
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اخي انا اسمي عبد الحميد
 
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