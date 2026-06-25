اجمل مناطق زرتها في الصيف ـ تجارب الاعضاء

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 20,252
- الحلول المقدمة
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- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
3
- الأوسمة
- 56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع أجواء الصيف و العطلة يزداد شغفنا بالسفر واكتشاف الأماكن الجميلة
سواء كانت مدينة او شاطئا او جبلا او حتى قرية هادئة مكاناترك في نفوسنا ذكرى لا تنسى
في بلادنا ما اكثر الاماكن الجميلة
احبتي
اليوم ندعوكم لمشاركتنا
بالنسبة لي، أرى أن جمال المكان لا يكون دائما في شهرته بل في الذكريات والمشاعر التي نعيشها فيه.
بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم المميزة، لعلنا نكتشف وجهات جديدة تستحق الزيارة هذا الصيف
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انا شخصيا تلمسان تعجبني خاصة منطقة بورساي
امن و امان و ناس طيبين و مناطق جميلة و غروب رائع
حتى كراء الشقق مقبول و الاكل و السلع تقريبا سعرها ممتاز في الغالب
تفضلوا بالمشاركة و لنقم بجولة سياحية حول العالم من خلال تجارب أعضاء اللمة
مع أجواء الصيف و العطلة يزداد شغفنا بالسفر واكتشاف الأماكن الجميلة
سواء كانت مدينة او شاطئا او جبلا او حتى قرية هادئة مكاناترك في نفوسنا ذكرى لا تنسى
في بلادنا ما اكثر الاماكن الجميلة
احبتي
اليوم ندعوكم لمشاركتنا
- ما أجمل مكان زرته؟
- أين يقع؟
- ما الذي أعجبك فيه وجعلك تتذكره إلى اليوم؟
- وهل تنصح الأعضاء بزيارته؟
بالنسبة لي، أرى أن جمال المكان لا يكون دائما في شهرته بل في الذكريات والمشاعر التي نعيشها فيه.
بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم المميزة، لعلنا نكتشف وجهات جديدة تستحق الزيارة هذا الصيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انا شخصيا تلمسان تعجبني خاصة منطقة بورساي
امن و امان و ناس طيبين و مناطق جميلة و غروب رائع
حتى كراء الشقق مقبول و الاكل و السلع تقريبا سعرها ممتاز في الغالب
تفضلوا بالمشاركة و لنقم بجولة سياحية حول العالم من خلال تجارب أعضاء اللمة