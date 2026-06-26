غدرة الصحاب

نسرين عزوز

نسرين عزوز

:: عضو مُشارك ::
قَدْ كَانَ لِي صَاحِبٌ أَحْسَنْتُ صُحْبَتَهُ
حَتَّى تَظُنَّ بِأَنِّي تَحْتَ إِمْرَتِهِ
وَكُنْتُ بَاخِعَ نَفْسِي فِي مَوَدَّتِهِ
حَتَّى غَدَتْ كُرْبَتِي مِنْ جِنْسِ كُرْبَتِهِ
وَقَدْ غَدَا كُلُّ مَنْ يَلْقَاهُ مُصْطَحِبًا
إِيَّايَ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْ عَشِيرَتِهِ
لَمْ يَبْقَ مَأْمُون جَنْبٍ نَرْتَضِيهِ لَنَا
صَحْبًا فَنَأْمُل شَيْئًا مِنْ مَوَدَّتِهِ
أَكَادُ آمن فِي نَحْرِ البَغِيضِ عَسَى
يَوْمًا يَهُونُ فَقَدْ أَحْظَى بِخُلَّتِهِ
مَا هَذِهِ دولة الأَيَّامِ فِي أَحَدٍ
بَلْ قَلَّ فِينَا امْرُؤٌ عَلَى سجيتِهِ

نسرين عزوز

باخع يعني مهلك نفسي
السجية تعني الفطرة
دولة يعني دورة
 
آخر تعديل:
تسلم الأيادي اختي الكريمة على هذه الأبيات الرائعة
 
بورك في قلمك المبدع
 
الصداقة الحقيقية لا تُقاس بكثرة الكلام أو بالمظاهر
بل تُعرف عند الشدائد
من يغدر أو يتغيّر ليس صديقًا
أما الصديق الحق فهو من يبقى وفيًّا مهما تغيّرت الظروف
شكرا لقلمك المُبدع
في المتابعة
.....
 
توقيع ام أمينة
قال فادي محمد:
تسلم الأيادي اختي الكريمة على هذه الأبيات الرائعة
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اللهم آمين أشكرك على قراءتها والتفاعل معها هذا من دواعي سروري
 
أحسنت أم أمينة بارك الله فيك وأنا أشكرك على شرف قراءتها والتفاعل معها
قال ام أمينة:
الصداقة الحقيقية لا تُقاس بكثرة الكلام أو بالمظاهر
بل تُعرف عند الشدائد
من يغدر أو يتغيّر ليس صديقًا
أما الصديق الحق فهو من يبقى وفيًّا مهما تغيّرت الظروف
شكرا لقلمك المُبدع
في المتابعة
.....
إضغط للتوسيع...
 

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