غدرة الصحاب

نسرين عزوز
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 852
الجوائز 23
- تاريخ التسجيل
- 24 جانفي 2026
- المشاركات
- 145
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أفريل 2000
- الوظيفة
- شاعرة/ مدققة لغوية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 1
قَدْ كَانَ لِي صَاحِبٌ أَحْسَنْتُ صُحْبَتَهُ
حَتَّى تَظُنَّ بِأَنِّي تَحْتَ إِمْرَتِهِ
وَكُنْتُ بَاخِعَ نَفْسِي فِي مَوَدَّتِهِ
حَتَّى غَدَتْ كُرْبَتِي مِنْ جِنْسِ كُرْبَتِهِ
وَقَدْ غَدَا كُلُّ مَنْ يَلْقَاهُ مُصْطَحِبًا
إِيَّايَ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْ عَشِيرَتِهِ
لَمْ يَبْقَ مَأْمُون جَنْبٍ نَرْتَضِيهِ لَنَا
صَحْبًا فَنَأْمُل شَيْئًا مِنْ مَوَدَّتِهِ
أَكَادُ آمن فِي نَحْرِ البَغِيضِ عَسَى
يَوْمًا يَهُونُ فَقَدْ أَحْظَى بِخُلَّتِهِ
مَا هَذِهِ دولة الأَيَّامِ فِي أَحَدٍ
بَلْ قَلَّ فِينَا امْرُؤٌ عَلَى سجيتِهِ
نسرين عزوز
باخع يعني مهلك نفسي
السجية تعني الفطرة
دولة يعني دورة
حَتَّى تَظُنَّ بِأَنِّي تَحْتَ إِمْرَتِهِ
وَكُنْتُ بَاخِعَ نَفْسِي فِي مَوَدَّتِهِ
حَتَّى غَدَتْ كُرْبَتِي مِنْ جِنْسِ كُرْبَتِهِ
وَقَدْ غَدَا كُلُّ مَنْ يَلْقَاهُ مُصْطَحِبًا
إِيَّايَ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْ عَشِيرَتِهِ
لَمْ يَبْقَ مَأْمُون جَنْبٍ نَرْتَضِيهِ لَنَا
صَحْبًا فَنَأْمُل شَيْئًا مِنْ مَوَدَّتِهِ
أَكَادُ آمن فِي نَحْرِ البَغِيضِ عَسَى
يَوْمًا يَهُونُ فَقَدْ أَحْظَى بِخُلَّتِهِ
مَا هَذِهِ دولة الأَيَّامِ فِي أَحَدٍ
بَلْ قَلَّ فِينَا امْرُؤٌ عَلَى سجيتِهِ
نسرين عزوز
باخع يعني مهلك نفسي
السجية تعني الفطرة
دولة يعني دورة
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