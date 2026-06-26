إلياس
:: عميد الأعضاء :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
التفاعل 41K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,332
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
عجبت لثلاث يضلّــــــــــون عن ثلاث
1- عجبت لمن ابتلى بغــم
كيف يغفل عن قـــول ((لا إلــــه إلا أنت سبحانــك إني كنت من الظالمين)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فــاستجبنـــا لـــه ونجينــاه من الغـــم))
2- عجبت لمن ابتلى بضـــر ّ
كيف يغفل عن قـــول ((ربي إني مسني الضـــر وأنت أرحــم الراحميــن)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فاستجبنـــا لــه وكشفنــا ما به من ضــر))
3- عجبت لمن ابتلى بخوف
كيف يغفل عن قـــول ((حسبي الله ونعــم الوكيـــل)) والله يقــول بعــــدهــــا ((فانقلبوا بنعمة من الله وفضــل لم يمسسهــم ســــوء)).
1- عجبت لمن ابتلى بغــم
كيف يغفل عن قـــول ((لا إلــــه إلا أنت سبحانــك إني كنت من الظالمين)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فــاستجبنـــا لـــه ونجينــاه من الغـــم))
2- عجبت لمن ابتلى بضـــر ّ
كيف يغفل عن قـــول ((ربي إني مسني الضـــر وأنت أرحــم الراحميــن)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فاستجبنـــا لــه وكشفنــا ما به من ضــر))
3- عجبت لمن ابتلى بخوف
كيف يغفل عن قـــول ((حسبي الله ونعــم الوكيـــل)) والله يقــول بعــــدهــــا ((فانقلبوا بنعمة من الله وفضــل لم يمسسهــم ســــوء)).