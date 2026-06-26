عجبت لثلاث يضلّــــــــــون عن ثلاث

1- عجبت لمن ابتلى بغــم

كيف يغفل عن قـــول ((لا إلــــه إلا أنت سبحانــك إني كنت من الظالمين)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فــاستجبنـــا لـــه ونجينــاه من الغـــم))

2- عجبت لمن ابتلى بضـــر ّ

كيف يغفل عن قـــول ((ربي إني مسني الضـــر وأنت أرحــم الراحميــن)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فاستجبنـــا لــه وكشفنــا ما به من ضــر))

3- عجبت لمن ابتلى بخوف

كيف يغفل عن قـــول ((حسبي الله ونعــم الوكيـــل)) والله يقــول بعــــدهــــا ((فانقلبوا بنعمة من الله وفضــل لم يمسسهــم ســــوء)).