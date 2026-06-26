عجبت لثلاث

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
عجبت لثلاث يضلّــــــــــون عن ثلاث
1- عجبت لمن ابتلى بغــم
كيف يغفل عن قـــول ((لا إلــــه إلا أنت سبحانــك إني كنت من الظالمين)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فــاستجبنـــا لـــه ونجينــاه من الغـــم))
2- عجبت لمن ابتلى بضـــر ّ
كيف يغفل عن قـــول ((ربي إني مسني الضـــر وأنت أرحــم الراحميــن)) والله يقــول بعـــدهـــا ((فاستجبنـــا لــه وكشفنــا ما به من ضــر))
3- عجبت لمن ابتلى بخوف
كيف يغفل عن قـــول ((حسبي الله ونعــم الوكيـــل)) والله يقــول بعــــدهــــا ((فانقلبوا بنعمة من الله وفضــل لم يمسسهــم ســــوء)).
 
بارك الله فيك اخي الكريم وجزاك الله كل الخير و البركات
 
شكرا بارك الله فيك
 
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