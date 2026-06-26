سيناريوهات تأهل الجزاير الى الدور 32

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
رغم تعقيد الحسابات يبقى المنتخب الجزائري صاحب افضلية واضحة قبل مواجهة النمسا

التعادل سيكون كافيا للتاهل بنسبة كبيرة جدا لكن مع ضرورة تفادي الحصول على بطاقة حمراء
و عدم تجاوز العدد المحدد من البطاقات الصفراء في معيار اللعب النظيف كما ان التاهل قد يتاكد ايضا في حال تحقق احد السيناريوهات التالية

  • فوز السعودية بفارق اقل من هدفين
  • تعادل السعودية مع الراس الاخضر
  • تعادل نيوزيلندا مع بلجيكا
  • فوز اوزباكستان على الكونغو او انتهاء المباراة بالتعادل
اما في حال الخسارة امام النمسا فستصبح مهمة التاهل معقدة للغاية اذ سيتطلب الامر تحقق شرطين معا وليس احدهما

  • فوز مصر على ايران
  • و فوز اسبانيا
  • مع تعادل السنغال والعراق
باختصار التعادل يضع المنتخب بنسبة كبيرة جدا في الدور المقبل اما الخسارة فستحتاج الى سلسلة من النتائج المتداخلة حتى يتحقق التاهل

a86743aa-d3bf-4c99-bb84-d373a548e56d.webp
 
@الامين محمد
@أشرقت روحي @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
.
 
صراحة ربي يجيب الخير لأن الفريق الوطني مطالب بالفوز.
 
يا رب يفوز على النمسا وما يحتاج لفوز فلان وتعادل علان
يا رب .. شدوا حليكم امل العرب فيكم وفي المغرب
 

المواضيع المشابهة

Ć.ŖŎήaĻđo
الفرق المتاهلة الى الدور 32 من مسابقة الدوري الاوروبي .
المشاركات
0
المشاهدات
925
Ć.ŖŎήaĻđo
Ć.ŖŎήaĻđo
العودة
Top Bottom