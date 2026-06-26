سيناريوهات تأهل الجزاير الى الدور 32

فوز السعودية بفارق اقل من هدفين

تعادل السعودية مع الراس الاخضر

تعادل نيوزيلندا مع بلجيكا

فوز اوزباكستان على الكونغو او انتهاء المباراة بالتعادل

فوز مصر على ايران

و فوز اسبانيا

مع تعادل السنغال والعراق

رغم تعقيد الحسابات يبقى المنتخب الجزائري صاحب افضلية واضحة قبل مواجهة النمساالتعادل سيكون كافيا للتاهل بنسبة كبيرة جدا لكن مع ضرورة تفادي الحصول على بطاقة حمراءو عدم تجاوز العدد المحدد من البطاقات الصفراء في معيار اللعب النظيف كما ان التاهل قد يتاكد ايضا في حال تحقق احد السيناريوهات التاليةاما في حال الخسارة امام النمسا فستصبح مهمة التاهل معقدة للغاية اذ سيتطلب الامر تحقق شرطين معا وليس احدهماباختصار التعادل يضع المنتخب بنسبة كبيرة جدا في الدور المقبل اما الخسارة فستحتاج الى سلسلة من النتائج المتداخلة حتى يتحقق التاهل