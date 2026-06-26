سيناريوهات تأهل الجزاير الى الدور 32

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 65.4K
الجوائز 6.1K
- تاريخ التسجيل
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 20,252
- الحلول المقدمة
- 3
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
3
- الأوسمة
- 56
رغم تعقيد الحسابات يبقى المنتخب الجزائري صاحب افضلية واضحة قبل مواجهة النمسا
التعادل سيكون كافيا للتاهل بنسبة كبيرة جدا لكن مع ضرورة تفادي الحصول على بطاقة حمراء
و عدم تجاوز العدد المحدد من البطاقات الصفراء في معيار اللعب النظيف كما ان التاهل قد يتاكد ايضا في حال تحقق احد السيناريوهات التالية
التعادل سيكون كافيا للتاهل بنسبة كبيرة جدا لكن مع ضرورة تفادي الحصول على بطاقة حمراء
و عدم تجاوز العدد المحدد من البطاقات الصفراء في معيار اللعب النظيف كما ان التاهل قد يتاكد ايضا في حال تحقق احد السيناريوهات التالية
- فوز السعودية بفارق اقل من هدفين
- تعادل السعودية مع الراس الاخضر
- تعادل نيوزيلندا مع بلجيكا
- فوز اوزباكستان على الكونغو او انتهاء المباراة بالتعادل
- فوز مصر على ايران
- و فوز اسبانيا
- مع تعادل السنغال والعراق