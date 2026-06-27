اجتماع المال والعلم والاخلاق

سعد نايلي

سعد نايلي

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
في أحد الأيام إجتمع المال والعلم - اجتماع المال والعلم والاخلاق - ودار بين الثلاثة الحوار التالي
قال المال :
إن سحري على الناس عظيم ، وبريقي يجذب الصغير والكبير، بي تفرج الأزمات وفي غيابي تحل التعاسة والنكبات .
قال العلْم:
إنني أتعامل مع العقول ، وأعالج الأمور بالحكمة والمنطق والقوانين المدروسة ، لا بالدرهم والدينا.
إنني في صراع مستمر من أجل الانسان ضد أعداء الانسانية لجهل والفقر والمرض .
قالت الاخلاق ;
أما أنا فثمني غال ولا أُباع وأُشترى ، من حرِص عليّ شرفتُه ومن فَرّطَ فيّ حَطمتُه وأذللته.
عندما أراد الثلاثة الإنصراف تساءلوا : كيف نتلاقى ؟
قال المال ;
إن أردتم زيارتي يا أخواني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم
وقال العلم :
أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة وفي مجالس الحكماء ظلت الاخلاق صامتة
فسألاها زميلاها لم لا تتكلم ؟
قالت أما أنا فإن ذهبت فلن أعود
 
توقيع سعد نايلي
العلم والأخلاق والمال ثلاثية متكاملة إذا اجتمعت في شخص أو مجتمع حققت النهضة. فالعلم يبني العقول ويوفر المعرفة، والأخلاق توجه هذا العلم لخدمة البشرية، بينما المال قوة وسيلة متى استُخدم في الخير وبطرق مشروعة ازدهرت الحياة.
يمكن تلخيص التكامل بين هذه العناصر في النقاط التالية:
  • الأخلاق هي الضابط: العلم سلاح ذو حدين؛ فبدون ضمير أخلاقي قد يُستخدم في الشر، والأخلاق هي التي تضمن توجيه العلم والمال في مسارات النفع العام.
  • العلم ينمي المال ويوجهه: يساهم في كسب الرزق بطرق مبتكرة وإدارة الثروات واستثمارها بالشكل الأمثل بدلاً من تبديدها.
  • أثر الاجتماع على الفرد والمجتمع: باجتماعهم يتحقق البناء والنماء؛ فالمال يعمر الأرض، والعلم يطورها، والأخلاق تضمن عدالة التوزيع وسلامة استخدامها
بارك الله فيك على طرحك القيم
 

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