سعد نايلي
:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 2,696
- محل الإقامة
- توقرت
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 15 نوفمبر 1961
- الوظيفة
- متقاعد
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 60 إلى 65 سنة
- الجنس
- ذكر
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- الأوسمة
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في أحد الأيام إجتمع المال والعلم - اجتماع المال والعلم والاخلاق - ودار بين الثلاثة الحوار التالي
قال المال :
إن سحري على الناس عظيم ، وبريقي يجذب الصغير والكبير، بي تفرج الأزمات وفي غيابي تحل التعاسة والنكبات .
قال العلْم:
إنني أتعامل مع العقول ، وأعالج الأمور بالحكمة والمنطق والقوانين المدروسة ، لا بالدرهم والدينا.
إنني في صراع مستمر من أجل الانسان ضد أعداء الانسانية لجهل والفقر والمرض .
قالت الاخلاق ;
أما أنا فثمني غال ولا أُباع وأُشترى ، من حرِص عليّ شرفتُه ومن فَرّطَ فيّ حَطمتُه وأذللته.
عندما أراد الثلاثة الإنصراف تساءلوا : كيف نتلاقى ؟
قال المال ;
إن أردتم زيارتي يا أخواني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم
وقال العلم :
أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة وفي مجالس الحكماء ظلت الاخلاق صامتة
فسألاها زميلاها لم لا تتكلم ؟
قالت أما أنا فإن ذهبت فلن أعود
قال المال :
إن سحري على الناس عظيم ، وبريقي يجذب الصغير والكبير، بي تفرج الأزمات وفي غيابي تحل التعاسة والنكبات .
قال العلْم:
إنني أتعامل مع العقول ، وأعالج الأمور بالحكمة والمنطق والقوانين المدروسة ، لا بالدرهم والدينا.
إنني في صراع مستمر من أجل الانسان ضد أعداء الانسانية لجهل والفقر والمرض .
قالت الاخلاق ;
أما أنا فثمني غال ولا أُباع وأُشترى ، من حرِص عليّ شرفتُه ومن فَرّطَ فيّ حَطمتُه وأذللته.
عندما أراد الثلاثة الإنصراف تساءلوا : كيف نتلاقى ؟
قال المال ;
إن أردتم زيارتي يا أخواني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم
وقال العلم :
أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة وفي مجالس الحكماء ظلت الاخلاق صامتة
فسألاها زميلاها لم لا تتكلم ؟
قالت أما أنا فإن ذهبت فلن أعود