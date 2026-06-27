في أحد الأيام إجتمع المال والعلم - اجتماع المال والعلم والاخلاق - ودار بين الثلاثة الحوار التالي

قال المال :

إن سحري على الناس عظيم ، وبريقي يجذب الصغير والكبير، بي تفرج الأزمات وفي غيابي تحل التعاسة والنكبات .

قال العلْم:

إنني أتعامل مع العقول ، وأعالج الأمور بالحكمة والمنطق والقوانين المدروسة ، لا بالدرهم والدينا.

إنني في صراع مستمر من أجل الانسان ضد أعداء الانسانية لجهل والفقر والمرض .

قالت الاخلاق ;

أما أنا فثمني غال ولا أُباع وأُشترى ، من حرِص عليّ شرفتُه ومن فَرّطَ فيّ حَطمتُه وأذللته.

عندما أراد الثلاثة الإنصراف تساءلوا : كيف نتلاقى ؟

قال المال ;

إن أردتم زيارتي يا أخواني فابحثوا عني في ذلك القصر العظيم

وقال العلم :

أما أنا فابحثوا عني في تلك الجامعة وفي مجالس الحكماء ظلت الاخلاق صامتة

فسألاها زميلاها لم لا تتكلم ؟

قالت أما أنا فإن ذهبت فلن أعود ​