طلبت مني صديقتي زيارتها فرفضت بكل احترام لان الوقت لايناسبني فقالت لي عادي حتى لو تقعدي معي للساعه ١١ أو ١٢ مساءا زوجي خارج المنزل فرفضت قالت يوجد وقت تعالي بعدها قالت ان شاء الله المرات الجايه خلاص عادي وفي اليوم التالي قالت ان زوجها سيذهب ليشاهد مباراه مع اخي وسوف يرجعون الساعه ١١ والنصف مساءا فرفضت لان لا احب واهلي أيضا لايحبون ان ابقى في بيت صديقتي لوقت متأخر قالت عادي ان شاء الله نلتقي وقت آخر، بعدها وضعت صوره قمر في ستوري أو حاله في برنامج الواتس اب وكاتبه عليها الجمال يختبئ في كل شي تعلم كيف تلاحظ فقلت ببالي صوره عاديه عادي لكن يجيني الشك انها تبين انها مرتاحه بدوني لما لم اتي زيارتها





انا اعلم انها فعلت هكذا واصرت ان اتي لزيارتها لان نحن من زمن طويل لم نلتقي لكن انا لا اريد ان اجعلها تعتاد ان البي طلباتها حسب وقت فراغها واي وقت وأيضا لايمكن أن اكسر قوانين بيتنا وقوانين نفسي هل تفكيري صح وهل هي تعتبر انانيه وهل اقطع علاقتي معها؟