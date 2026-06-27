مشكلتي ماذا يعني هذا السلوك

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
طلبت مني صديقتي زيارتها فرفضت بكل احترام لان الوقت لايناسبني فقالت لي عادي حتى لو تقعدي معي للساعه ١١ أو ١٢ مساءا زوجي خارج المنزل فرفضت قالت يوجد وقت تعالي بعدها قالت ان شاء الله المرات الجايه خلاص عادي وفي اليوم التالي قالت ان زوجها سيذهب ليشاهد مباراه مع اخي وسوف يرجعون الساعه ١١ والنصف مساءا فرفضت لان لا احب واهلي أيضا لايحبون ان ابقى في بيت صديقتي لوقت متأخر قالت عادي ان شاء الله نلتقي وقت آخر، بعدها وضعت صوره قمر في ستوري أو حاله في برنامج الواتس اب وكاتبه عليها الجمال يختبئ في كل شي تعلم كيف تلاحظ فقلت ببالي صوره عاديه عادي لكن يجيني الشك انها تبين انها مرتاحه بدوني لما لم اتي زيارتها


انا اعلم انها فعلت هكذا واصرت ان اتي لزيارتها لان نحن من زمن طويل لم نلتقي لكن انا لا اريد ان اجعلها تعتاد ان البي طلباتها حسب وقت فراغها واي وقت وأيضا لايمكن أن اكسر قوانين بيتنا وقوانين نفسي هل تفكيري صح وهل هي تعتبر انانيه وهل اقطع علاقتي معها؟
 
اعتقد الامر عادي ان لبيتي او لم تلبي
لكن اختيار الوقت المناسب و تجنب اوقات معينة هذا شرعا و عرفا

اما موضوع القمر فخليها تحلم زي ما تريد انت تعرفين نفسك
فلا تنزعجي
 
نصيحة لك اختاري الوقت المناسب للزيارة احسن قبلت أو لم تقبلي عادي لا حرج على ذلك
 
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