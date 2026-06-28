مقاعد المتأهلين إلى دور 32 من كأس العالم

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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مقاعد المتأهلين إلى دور 32 من كأس العالم

أفريقيا (CAF) - 9 منتخبات من أصل 9 ونصف بنسبة 94.7%

المغرب
كوت ديفوار
جنوب أفريقيا
مصر
الرأس الأخضر
الكونغو الديمقراطية
السنغال
غانا
الجزائر

🔴 ودع تونس

أوروبا (UEFA) - 13 منتخباً من أصل 16 منتخب بنسبة 81.25%

النرويج
فرنسا
ألمانيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
السويد
هولندا
البرتغال
إسبانيا
كرواتيا
بلجيكا
إنجلترا
النمسا

🔴 ودع تركيا واسكتلندا والتشيك

أمريكا الجنوبية (CONMEBOL) - 5 منتخبات من أصل 6 ونصف بنسبة 76.9%

الأرجنتين
البرازيل
كولومبيا
الإكوادور
باراجواي

🔴 ودع الأوروجواي

أمريكا الشمالية والوسطى (CONCACAF) - 3 منتخبات من أصل 6 بنسبة 50%

أمريكا
المكسيك
كندا

🔴 ودع كوراساو وهايتي وبنما

آسيا (AFC) - منتخبان (2) من أصل 8 ونصف بنسبة 23.5%
اليابان
أستراليا

🔴 ودع قطر والسعودية والعراق والأردن وكوريا الجنوبية واوزبكستان وإيران

أوقيانوسيا - لم يتأهل من اصل منتخب بنسبة 0%

🔴 ودع نيوزيلندا


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