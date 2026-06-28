ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 28.4K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 14,208
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
3
- الأوسمة
- 80
مقاعد المتأهلين إلى دور 32 من كأس العالم
أفريقيا (CAF) - 9 منتخبات من أصل 9 ونصف بنسبة 94.7%
المغرب
كوت ديفوار
جنوب أفريقيا
مصر
الرأس الأخضر
الكونغو الديمقراطية
السنغال
غانا
الجزائر
ودع تونس
أوروبا (UEFA) - 13 منتخباً من أصل 16 منتخب بنسبة 81.25%
النرويج
فرنسا
ألمانيا
البوسنة والهرسك
سويسرا
السويد
هولندا
البرتغال
إسبانيا
كرواتيا
بلجيكا
إنجلترا
النمسا
ودع تركيا واسكتلندا والتشيك
أمريكا الجنوبية (CONMEBOL) - 5 منتخبات من أصل 6 ونصف بنسبة 76.9%
الأرجنتين
البرازيل
كولومبيا
الإكوادور
باراجواي
ودع الأوروجواي
أمريكا الشمالية والوسطى (CONCACAF) - 3 منتخبات من أصل 6 بنسبة 50%
أمريكا
المكسيك
كندا
ودع كوراساو وهايتي وبنما
آسيا (AFC) - منتخبان (2) من أصل 8 ونصف بنسبة 23.5%
اليابان
أستراليا
ودع قطر والسعودية والعراق والأردن وكوريا الجنوبية واوزبكستان وإيران
أوقيانوسيا - لم يتأهل من اصل منتخب بنسبة 0%
ودع نيوزيلندا