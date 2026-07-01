انا كنت متواجده أو قد دخلت مجموعه الواتس اب عند صديقات الجامعه وانا بطبعي لا احب مجموعات الواتس اب والكلام الكثير اغلبه غير مهم وانا وضحت للبنات مسبقا ان لا احبها ودخلت لكن طلعت بدون استئذان بعد فتره ويمكن هذا خطأ المفروض استاذن اني بخرج واتوني في الخاص لما خرجتي قلت هكذا بدون سبب ورجعوني بعد فتره وانا اعرف لأنهم يحترموني ويحبوني ورجعت عشانهم لكن انا تلك الفتره نفسيتي مش مستقره واكتفيت بالمتابعه في المجموعه وهم قالو انتي مش زي قبل تتكلمي فاصبحت مايعجبنيش الكلام تبعهم غيبه وكلام مو ضروري وكثره رسائل ويتكلمون عن بنت في غيابها فقلت هقعد عشانهم مش اخرج مثل قبل وتفاجأت ان وحده من البنات خرجتني من المجموعه وهذه البنت لاحظتها قبل أيام الدراسه مش تحبني كثير مع اني ماضريتهاش بشي ومره اتتني في الخاص قالت ارجعي للمجموعه فلم اجبها وللان مارجعت مارضيت وأصبح كل سنه لما يأتي يوم ميلادي تهنيني واهنيها بيوم ميلادها وخلاص هذا هو التواصل فانا متعجبه هي تقول نحن صاحبات كيف وهي اصلا ماتحبنيش كثير وبعض أسرارها تقولها لصديقتنا الثالثه وانا لا قلت عادي يمكن هي الأقرب لها لانو من زمان مع بعضهم وغريبه كثير وزميلاتي الي اتوني ف اول مره خرجت فيها لما خرجتني هذي البنت خلاص ما اتوني مره ثانيه على الاقل عاتبوها انها خرجتني ما اظنش عاتبوها ولا صارو يتواصلو مع ان انا لما يصير معاهم شي مناسبه اهنيهم وخلاص كيفهم وهما كذلك بس هذي البنت طيبه وانا ظلمتها أو هي ماتحبنيش ماعرفتهاش اقول طيبه لأنها تهنيني بيوم ميلادي لكن انا ما اتواصل معاهم وهم كذلك مايتواصلو