مشكلتي خرجوني من الواتس اب

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
انا كنت متواجده أو قد دخلت مجموعه الواتس اب عند صديقات الجامعه وانا بطبعي لا احب مجموعات الواتس اب والكلام الكثير اغلبه غير مهم وانا وضحت للبنات مسبقا ان لا احبها ودخلت لكن طلعت بدون استئذان بعد فتره ويمكن هذا خطأ المفروض استاذن اني بخرج واتوني في الخاص لما خرجتي قلت هكذا بدون سبب ورجعوني بعد فتره وانا اعرف لأنهم يحترموني ويحبوني ورجعت عشانهم لكن انا تلك الفتره نفسيتي مش مستقره واكتفيت بالمتابعه في المجموعه وهم قالو انتي مش زي قبل تتكلمي فاصبحت مايعجبنيش الكلام تبعهم غيبه وكلام مو ضروري وكثره رسائل ويتكلمون عن بنت في غيابها فقلت هقعد عشانهم مش اخرج مثل قبل وتفاجأت ان وحده من البنات خرجتني من المجموعه وهذه البنت لاحظتها قبل أيام الدراسه مش تحبني كثير مع اني ماضريتهاش بشي ومره اتتني في الخاص قالت ارجعي للمجموعه فلم اجبها وللان مارجعت مارضيت وأصبح كل سنه لما يأتي يوم ميلادي تهنيني واهنيها بيوم ميلادها وخلاص هذا هو التواصل فانا متعجبه هي تقول نحن صاحبات كيف وهي اصلا ماتحبنيش كثير وبعض أسرارها تقولها لصديقتنا الثالثه وانا لا قلت عادي يمكن هي الأقرب لها لانو من زمان مع بعضهم وغريبه كثير وزميلاتي الي اتوني ف اول مره خرجت فيها لما خرجتني هذي البنت خلاص ما اتوني مره ثانيه على الاقل عاتبوها انها خرجتني ما اظنش عاتبوها ولا صارو يتواصلو مع ان انا لما يصير معاهم شي مناسبه اهنيهم وخلاص كيفهم وهما كذلك بس هذي البنت طيبه وانا ظلمتها أو هي ماتحبنيش ماعرفتهاش اقول طيبه لأنها تهنيني بيوم ميلادي لكن انا ما اتواصل معاهم وهم كذلك مايتواصلو
 
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