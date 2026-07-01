عادات تدمر الدماغ ....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
عادات تدمر الدماغ يجب التخلص منها :
عدم النوم لفترة كافية .
تفويت وجبة الافكار صباح .
كثرة أوقات العمل وقفة التحفيز الفكري .
الاستخدام المفرط للهواتف.
العمل أثناء العمل وتعب الجسم.
الصمت ونقص التواصل الشفهي والاجتماعي.
التدخين يدمر الخلايا العصبية وأغشية خلية المخ .
تغطية الرأس أثناء النوم .
تعدد المهام في نفس الوقت .
الأفراط في الطعام وخاصة السكريات.
 

المواضيع المشابهة

M
---> أسوء 10 عادات تدمر الدماغ <---
المشاركات
5
المشاهدات
798
الحياة كلمة
الحياة كلمة
ع
اسوأ عشر عادات تدمر الدماغ
المشاركات
3
المشاهدات
787
الميزان
ا
S
  • مغلق
اكبر عشر عادات تدمر الدماغ
المشاركات
2
المشاهدات
691
الظل الطويل
ا
B
  • مغلق
أكبر عشر عادات تدمر الدماغ...يالطيف...
2
المشاركات
27
المشاهدات
2K
نذير1
ن
L
  • مغلق
عادات تدمر الدماغ
المشاركات
7
المشاهدات
808
lana algerienne
L
العودة
Top Bottom