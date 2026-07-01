فادي محمد
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أحباب اللمة
التفاعل 3.4K
الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,704
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
عادات تدمر الدماغ يجب التخلص منها :
عدم النوم لفترة كافية .
تفويت وجبة الافكار صباح .
كثرة أوقات العمل وقفة التحفيز الفكري .
الاستخدام المفرط للهواتف.
العمل أثناء العمل وتعب الجسم.
الصمت ونقص التواصل الشفهي والاجتماعي.
التدخين يدمر الخلايا العصبية وأغشية خلية المخ .
تغطية الرأس أثناء النوم .
تعدد المهام في نفس الوقت .
الأفراط في الطعام وخاصة السكريات.
عدم النوم لفترة كافية .
تفويت وجبة الافكار صباح .
كثرة أوقات العمل وقفة التحفيز الفكري .
الاستخدام المفرط للهواتف.
العمل أثناء العمل وتعب الجسم.
الصمت ونقص التواصل الشفهي والاجتماعي.
التدخين يدمر الخلايا العصبية وأغشية خلية المخ .
تغطية الرأس أثناء النوم .
تعدد المهام في نفس الوقت .
الأفراط في الطعام وخاصة السكريات.