Adobe Photoshop 2026 v27.8 برنامج الفوتوشوب لتحرير الصور والتصميم نسخة مفعلة

نسخة مسجلة متعددة اللغات.

تجربة تحرير صور رائدة مُجددة مع التركيز على الذكاء الاصطناعي:

نماذج التعبئة التوليدية الجديدة، وأداة التناغم لدمج الكائنات بشكل طبيعي، وتحسين التكبير التوليدي لتحسين جودة الصورة،

والتكامل مع Adobe Stock والسحابة مما يجعل العمل أسرع وأكثر دقة وأكثر ملاءمة للمصورين والمصممين.

تستجيب الفرش والمنزلقات والتحويلات على الفور.

تعمل الطبقات وأنماط المزج وتحرير النصوص بدون أي تأخير.

تعمل الملفات المعقدة متعددة الطبقات بسلاسة دون فقدان الإطارات.

عمليات الملفات مثل الفتح والتصفية والتصدير أسرع.

تم تحديث عناصر التحكم، ومربعات الحوار، وأشرطة المهام، واللوحات بتصميم جديد.

تم تحسين التنقل باستخدام لوحة المفاتيح، وقراءة النصوص، والتباين لتعزيز إمكانية الوصول.

يعمل الوضع الصامت على تقليل النوافذ المنبثقة والإشعارات للحد من عوامل التشتيت والحفاظ على التركيز.

في اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي ونظام جديد لمنح حقوق الملكية. ومن التغييرات الأساسية

في استخدام الميزات التوليدية، مثل التعبئة التوليدية، إمكانية اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي.

فإلى جانب نموذج Firefly الخاص بشركة Adobe، يدمج Photoshop الآن نماذج من شركاء آخرين:

Gemini 2.5 (Nano Banana) وFLUX.1 Kontext [pro].

تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة لإنشاء المحتوى، ولكنها تُدخل أيضًا تغييرات على نظام منح حقوق الملكية.

أدوبي فايرفلاي: الجيل القياسي، والذي سيظل يكلف رصيد جيل واحد.

نماذج الشركات التابعة (Gemini، FLUX): يتم وضعها على أنها "ميزة مميزة" وستكلف 10 أرصدة لكل جيل، وتقدم نتائج مختلفة لاستعلامات محددة.

أصبحت هذه الميزة متاحة الآن بشكل كامل، مما يجعل إنشاء صور مجمعة واقعية أسهل بكثير.

تقوم هذه الميزة بتحليل صورة الخلفية تلقائيًا وتعديل الألوان والإضاءة والظلال للكائن المضاف ليبدو طبيعيًا في بيئته الجديدة.

استجابةً للطلب المتزايد على أدوات تحسين الصور، أطلقت أدوبي ميزة تحسين الدقة التوليدي،

التي طُوّرت بالتعاون مع شركة توباز لابز الشهيرة. تتيح هذه الميزة زيادة دقة الصور (بمقدار ضعفين أو أربعة أضعاف)

دون فقدان أي تفاصيل. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاثة نماذج:

مُحسِّن دقة الصور Firefly: لاستعادة الصور منخفضة الدقة.

توباز جيجابكسل: للحفاظ على أقصى قدر من التفاصيل الموجودة.

توباز بلوم: لإضافة تفاصيل جديدة وإبداعية إلى الصورة.

ستكون تكلفة استخدام نماذج الطرف الثالث مرتفعة: Topaz Gigapixel: 10

أو 20 رصيدًا حسب الدقة النهائية؛ Topaz Bloom: 35 رصيدًا لكل عملية.

طبقة ضبط "اللون والحيوية" الجديدة: تسمح بالضبط غير المدمر لدرجة الحرارة واللون والحيوية والتشبع.

تحسينات على خاصيتي "تحديد العنصر" و"إزالة الخلفية": بفضل خيار المعالجة الجديد على الجهاز،

أصبح تحديد العناصر المعقدة كالشعر أكثر دقة وسرعة بشكل ملحوظ. يمكنك التبديل إلى المعالجة السحابية عند الحاجة.

يمكنك الوصول إلى قوالب Adobe Express من الشاشة الرئيسية لبرنامج Photoshop.

تصفح واختر قوالب Adobe Express لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات والنشرات الإعلانية مباشرةً من برنامج Photoshop.

أنشئ مشاريع مشتركة لتنظيم الموارد والتعاون في مكان واحد. نظّم الملفات في مشاريع، وتعاون مع صلاحيات التحرير والتعليق، وقم بإدارة كل شيء في مكان واحد.

نظام التشغيل: