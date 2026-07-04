النقل المباشر | المغرب🇲🇦 🆚كندا 🇨🇦 | كأس العالم2026

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

🇲🇦 النقل المباشر | المغرب 🆚 كندا 🇨🇦 | كأس العالم 2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌹

أهلاً وسهلاً بكم في هذا الموضوع المخصص للنقل المباشر لمجريات مباراة المغرب × كندا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

📅 التاريخ: اليوم
🏆 المناسبة: دور الـ16 – كأس العالم 2026

سنقوم بتحديث هذا الموضوع أولًا بأول، ونقل أبرز أحداث المباراة، ومنها:

⚽ الأهداف.
🟨 البطاقات الصفراء والحمراء.
🔄 التبديلات.
🎯 أبرز الفرص والهجمات.
⏱️ نهاية الشوط الأول.
⏱️ نهاية المباراة والنتيجة النهائية.

نتمنى لكم متابعة ممتعة، وندعوكم لمشاركة آرائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم خلال مجريات اللقاء بكل روح رياضية.

بداية التغطية ستكون مع صافرة انطلاق المباراة... تابعونا! ⚽🔥

 
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تتجه الأنظار اليوم إلى مواجهة قوية تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من الطموح والإثارة، حيث يسعى كل منتخب إلى مواصلة مشواره وبلوغ الدور ربع النهائي.

يخوض أسود الأطلس هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حجزوا بطاقة التأهل إثر انتصار مثير على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، ليواصلوا رحلتهم في البطولة وسط آمال جماهيرهم بتحقيق إنجاز جديد.

أما المنتخب الكندي، فيدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد تجاوزه منتخب جنوب أفريقيا في الدور السابق، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لمواصلة مشواره في البطولة.

في هذا الموضوع سنكون معكم لحظة بلحظة لنقل أبرز أحداث المباراة، من الفرص والأهداف إلى التبديلات والبطاقات، مع تحديث مستمر حتى صافرة النهاية.

نتمنى لكم متابعة ممتعة، ونرحب بتوقعاتكم وتعليقاتكم طوال مجريات اللقاء.

 
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المباراة في متناول المغرب اتوقع ماراح تجد صعوبة في الفوز بها
 


بداية التغطية المباشرة
مرحبا بكم في التغطية المباشرة لمباراة المغرب وكندا في ثمن نهائي كأس العالم 2026، حيث ننقل لكم الأهداف وأبرز الأحداث لحظة وقوعها

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ستكون هذه المواجهة الخامسة لمنتخب كندا أمام المغرب في جميع البطولات، حيث فشل المنتخب الكندي في تحقيق أي فوز في المواجهات الأربع السابقة (تعادل، 3 هزائم)، فقط أمام إسكتلندا (6) وآيسلندا (5) واجهت كندا منتخبات أكثر دون تحقيق أي فوز في تاريخها.
 
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جيسي مارش: مواجهة المغرب ليست فرصة للثأر
أكد جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، أن ملاقاة المنتخب المغربي اليوم لا تمثل فرصة لرد الاعتبار عقب خسارة الفريق أمام (أسود الأطلس) في نسخة بطولة كأس العالم الماضية عام 2022 في قطر.

ويلتقي منتخب المغرب مع منتخب كندا، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في هيوستن الأمريكية ضمن منافسات دور الـ16 في مونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق العربي لمواصلة المضي قدما في البطولة والتأهل لدور الثمانية للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب المغرب تغلب 2-1 على كندا في مرحلة المجموعات في المونديال القطري، الذي شهد وصول فريق المدرب وليد الركراكي للدور قبل النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في المونديال.

وأكد المدرب الأمريكي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، أن تركيزه ينصب فقط على الاستعداد للمواجهة المرتقبة بشكل جيد.

وقال مارش عشية المباراة: "لا أعتقد أنه في هذه الحياة أو في هذه الرياضة يمكنك أن تعتمد على فكرة الانتقام. صحيح أن المباريات تكون دائما مشحونة بالحماسة والعاطفة، لكن تركيزنا ينصب فقط على التحضير الجيد للفريق الذي سوف نواجهه".

يشار إلى أن الفائز من هذا اللقاء سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

 
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رســــمـــيًــا
▪️تشكيلة الـمغـرب 🇲🇦 ضــد كــنــدا 🇨🇦 في مبـاراة اليـوم

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كندا مشحونة اعلاميا لأنها ع ارضيا لكن فنيا اقل من المغرب
من ناحية جودة لاعبيها او حتى جماعيا
المغرب فنيا افضل و جماعيا

اهم حاجة لاحظتها في منتخب المغرب هي الكفاءة في الاداء
و الجودة الموجودة في الكثير من لاعبيها

كندا تلعب بالغرينتا و هي اهم حاجة عندهم
 
ان شاء الله الفوز للاحسن على الورق المنتخب المغربي ، سوف اشجع المنتخب المغربي لانه فريق عربي كبير بالتوفيق له
 

التشكيلة الأساسية لكندا

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إحماء المغرب


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قال space-cowboy:
الحمد لله، المغرب لديه عشاقه ومتابعوه بالملايين (بل بالمليارات) عبر العالم، والذين يساندونه بكل شغف وحب.


اطلعتُ على الموضوع المخصص لكأس العالم، ولم أرَ ولو مرة واحدة: "مبروك للمغرب"، ولا "بالتوفيق للمغرب"... وكأن الأمر يتعلق ببلد عدو، لا ببلد جار وشقيق.

والآن يأتي أحدهم، وقد سبق أن نبهناه إلى ضرورة احترام بلدنا، لكنه لا يلبث أن يجد أول فرصة ليتقيأ علينا حقده على المغرب والتحريش ضد المغاربة، مختبئًا هذه المرة خلف العبارة السحرية: "قال المغاربة"!

عرفنا "حبك الأسطوري" للمغرب في كأس العرب، وعرفناه في كأس إفريقيا، فلماذا ستكون المفاجأة اليوم؟

بالتوفيق للمغرب، وشكراً من القلب لكل من ساند المغرب من إخوتنا الجزائريين وغيرهم. أما من يصطاد في الماء العكر، ويبحث عن تصريح إعلامي هنا أو هناك حتى يجد ذريعة يتقيأ بها حقده علينا، فنقول له: يبدو أنك لم تستفد شيئًا حتى من فتنة حرب إيران الأخيرة هنا في المنتدى، ولا من كل النقاشات التي دارت حول التعميم وتأجيج العداوات بين الشعوب.

وخسارة فيك اسم "أمين اللمة"... لأن الأمين يجمع ولا يفرّق، ويطفئ الفتنة ولا يبحث لها عن حطب.


كل التوفيق لأسود الأطلس 🇲🇦 🦁
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المغرب منتخب قوي
انا اتحذث رياضيا
مشكلتكم ليست مع الامين و انت تشوف ان العرب جلهم
مستاؤون من تصريحات اعلامييكم و مؤثريكم
قبل ايام ماذا فعلتهم بالطفل وسيم الذي كان يشجعكم
مشكلتكم مع مصر و السعودية و تونس و و و و و هذا خطأ إعلامكم انا ما ذنبي
 


الإحماء لكندا

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حكم إنجليزي
الإنجليزي مايكل أوليفر سيكون حكم مواجهة المغرب وكندا اليوم في ثمن نهائي مونديال 2026.

 
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اذن الغرينتا الكندية تقابل الكفاءة المغربية
ايهما تميل كفته راح نشوف
 
قال الامين محمد:
المغرب منتخب قوي
انا اتحذث رياضيا
مشكلتكم ليست مع الامين و انت تشوف ان العرب جلهم
مستاؤون من تصريحات اعلامييكم و مؤثريكم
قبل ايام ماذا فعلتهم بالطفل وسيم الذي كان يشجعكم
مشكلتكم مع مصر و السعودية و تونس و و و و و هذا خطأ إعلامكم انا ما ذنبي
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لا تُسقط علينا أهواءك. جل العرب في رأسك أنت. لو تُتابع ما يُقال في الإعلام من مصادر نقية، جميع العرب يتمنون الخير لإخوتهم العرب ويفرحون لأفراحهم ويحزنون لأحزانهم

أمّا إن كنت تتبع مصادر إعلامية شاذّة التي تغرد خارج السرب، فلا تجعلها المُتحدث الرسمي باسم المغاربة. لو جئت اتصيد الأقاويل الشاذة، سآتيك بإعلاميين جزائريين وسعوديين ومصريين ومن أي بقاع الأرض شئت تقول الأقاويل التي تُرضي إبليس

إن وقعت على تصريح فلا تعمم علينا... وأنت تعرف ما يُقال عن لغة التعميم.
 
.
بداية حذرة
الدقيقة الثانية: انحصرت تمريرات الفريقين في وسط الملعب دون محاولات واضحة.

 
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