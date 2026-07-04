النقل المباشر | المغرب🇲🇦 🆚كندا 🇨🇦 | كأس العالم2026

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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النقل المباشر | المغرب كندا | كأس العالم 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بكم في هذا الموضوع المخصص للنقل المباشر لمجريات مباراة المغرب × كندا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.
التاريخ: اليوم
المناسبة: دور الـ16 – كأس العالم 2026
سنقوم بتحديث هذا الموضوع أولًا بأول، ونقل أبرز أحداث المباراة، ومنها:
الأهداف.
البطاقات الصفراء والحمراء.
التبديلات.
أبرز الفرص والهجمات.
نهاية الشوط الأول.
نهاية المباراة والنتيجة النهائية.
نتمنى لكم متابعة ممتعة، وندعوكم لمشاركة آرائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم خلال مجريات اللقاء بكل روح رياضية.
بداية التغطية ستكون مع صافرة انطلاق المباراة... تابعونا!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بكم في هذا الموضوع المخصص للنقل المباشر لمجريات مباراة المغرب × كندا ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.
التاريخ: اليوم
المناسبة: دور الـ16 – كأس العالم 2026
سنقوم بتحديث هذا الموضوع أولًا بأول، ونقل أبرز أحداث المباراة، ومنها:
الأهداف.
البطاقات الصفراء والحمراء.
التبديلات.
أبرز الفرص والهجمات.
نهاية الشوط الأول.
نهاية المباراة والنتيجة النهائية.
نتمنى لكم متابعة ممتعة، وندعوكم لمشاركة آرائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم خلال مجريات اللقاء بكل روح رياضية.
بداية التغطية ستكون مع صافرة انطلاق المباراة... تابعونا!