النقل المباشر | المغرب🇲🇦 🆚كندا 🇨🇦 | كأس العالم2026

الحمد لله، المغرب لديه عشاقه ومتابعوه بالملايين (بل بالمليارات) عبر العالم، والذين يساندونه بكل شغف وحب.اطلعتُ على الموضوع المخصص لكأس العالم، ولم أرَ ولو مرة واحدة: "مبروك للمغرب"، ولا "بالتوفيق للمغرب"... وكأن الأمر يتعلق ببلد عدو، لا ببلد جار وشقيق.والآن يأتي أحدهم، وقد سبق أن نبهناه إلى ضرورة احترام بلدنا، لكنه لا يلبث أن يجد أول فرصة ليتقيأ علينا حقده على المغرب والتحريش ضد المغاربة، مختبئًا هذه المرة خلف العبارة السحرية: "قال المغاربة"!عرفنا "حبك الأسطوري" للمغرب في كأس العرب، وعرفناه في كأس إفريقيا، فلماذا ستكون المفاجأة اليوم؟بالتوفيق للمغرب، وشكراً من القلب لكل من ساند المغرب من إخوتنا الجزائريين وغيرهم. أما من يصطاد في الماء العكر، ويبحث عن تصريح إعلامي هنا أو هناك حتى يجد ذريعة يتقيأ بها حقده علينا، فنقول له: يبدو أنك لم تستفد شيئًا حتى من فتنة حرب إيران الأخيرة هنا في المنتدى، ولا من كل النقاشات التي دارت حول التعميم وتأجيج العداوات بين الشعوب.وخسارة فيك اسم "أمين اللمة"... لأن الأمين يجمع ولا يفرّق، ويطفئ الفتنة ولا يبحث لها عن حطب.كل التوفيق لأسود الأطلس