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كلمة المرور: 4algeria2025
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طلبت من صديقتي زيارتها فقالت فكان ردها للأسف انا في زياره بيت اخي والمساء سوف اذهب لبيت اختي وبالامس كانت اختي معنا، بسبب ان اختي الكبيرة المغتربه اتت لعندنا فكل مره نتجمع في بيت فقلت لها لا مشكله لكن شعرت من طريقه كلامها انها مكتفيه فعندما تكون فاضيه تقول لي تعالي وهكذا لكن لما قالت هكذا شعرت انها مكتفيه جاني شعور هكذا ان هي مع أخواتها واخوانها ومش محتاجه وسعيده طبعا انا مش بغار أو احسد لكن اتاني شعور مزعج هل هكذا قصدها ام لأنها معتاده ان تقول لي كل شيء