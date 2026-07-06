منخب إنجلترا يزيح منتخب المكسيك أحد منظمي كأس العالم و يتأهل إلى الربع النهائي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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المنتخب الإنجليزي يطيح بأحد أصحاب الأرض، المنتخب المكسيكي، وفي ملعبه الأسطوري ووسط جماهيره المرعبة.
المكسيكيون قدموا مباراة قوية جداً، مشحونة بالاندفاع البدني والرغبة الجامحة في خطف بطاقة التأهل، لكن الكلمة الأخيرة كانت لـ "الأسود الثلاثة".
نقاط صنعت الفارق في اللقاء:
دهاء توخيل:
المدرب الألماني أثبت قيمته الكبيرة بإدارة تكتيكية صارمة من دكة البدلاء.
شخصية البطل ورغبة المجموعة:
رغم النقص العددي الصادم بعد طرد أحد اللاعبين، إلا أن الإنجليز أظهروا روحاً قتالية عالية وعقلية فولاذية لم تنكسر أمام ضغط المدرجات، بحضور 83 ألف مشجع.
ليلة "جود بيلينغهام":
تألق لافت ونضج كروي كبير من بيلينغهام الذي قاد وسط الميدان بامتياز وكان صمام الأمان لتجاوز النقص العددي وتحقيق تأهل مستحق.
بالتوفيق للمنتخب المكسيكي وجماهيره الرائعة التي صنعت الحدث، ومبروك للإنجليز هذا التأهل التاريخي الذي يثبت أنهم قادمون بقوة للمنافسة على اللقب.