أسماء تاريخية لأبناء الزيجات المختلطة حول العالم

أبو خديجة

أبو خديجة

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تسميات تاريخية وشعبية لأبناء الزيجات المختلطة حول العالم

في بعض المجتمعات ظهرت عبر التاريخ أسماء خاصة تُطلق على أبناء الزيجات المختلطة بين شعوب أو أعراق مختلفة. هذه التسميات ليست موجودة في كل الدول، لكنها إرتبطت بظروف تاريخية وإجتماعية معينة. ومن أشهرها:

كرغولي: يُطلق تاريخيًا في الجزائر على أبناء الأب التركي والأم الجزائرية أو العكس خلال العهد العثماني.

ميستيثو (Mestizo): يُستخدم في أمريكا اللاتينية لمن يجمع بين أصول أوروبية وأصول من السكان الأصليين أو العكس.

مولاتو (Mulatto): مصطلح تاريخي لمن يجمع بين أصول أوروبية وإفريقية أو العكس ، لكنه يُعد اليوم غير مفضل أو مهينًا في كثير من السياقات.

أنغلو - إندي (Anglo-Indian): مصطلح تاريخي في الهند لمن لهم أصول بريطانية وهندية أو العكس.

يوراسي (Eurasian): يُطلق على من يجمع بين أصول أوروبية وآسيوية.

أما بعض التسميات المتداولة بين الناس، مثل:

سنغالي + مغربية = "سنغولي" أو العكس.
فإن "سنغولي" ليس مصطلحًا تاريخيًا أو معترفًا به على نطاق واسع، وإنما يُستخدم أحيانًا كلقب شعبي أو على سبيل المزاح اللغوي.

في المقابل، معظم الشعوب لا تمتلك أسماء خاصة لأبناء الزيجات المختلطة، ويُكتفى بوصف الشخص بحسب أصوله، مثل: جزائري-فرنسي، أو مصري-إيطالي، أو تركي-صيني.

هل تعرفون تسميات أخرى مشابهة متداولة في بلدانكم أو في ثقافات أخرى؟

بقلم حاتم خليفة
 
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المُعرّفات باللغة العربية:
@الامين محمد @حاتم
@حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @غنيمة @ذكريات
@الطيب الجزائري84 @سعد نايلي
@الصقر الأبيض
@الديباج الرقيق
@فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى
@العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . .
@سجينة الصمت @فادي محمد
@المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل
@أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون
@زهور الشوق @الرومنسي الجاد
@النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد
@ت.أحمد @سـارة @عاشق اللمة.
@الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي
@الصراحة راحة @بسمة القلوب
@سكون الفجر @سعيد2
@زهيرة تلمسان @جيهان جوجو
@باتنية و نص @جمــآنــة
@لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم
@النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي
@بلبالي اسماعيل @يوسےفے
@أفنانوه @{هِشام}
@أشرقت @السلطانة @رياض تت
@تشلسي4 @زاهية بنت البحر
@ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان
@موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر
@طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25
@المعلمة النشطة @ديسق @الحلم الوردي
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@البشير البشير @فاتن سيلين
@جمال عبدلي @نجـود
@ذات الشيم @أم إسراء
@أبو خديجة @أمير جزائري حر
@صهيب الرومي
@أم السوس @سفير بلد طيب
@مرسال الشوق @ابو مازن
@{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج
@أكوتبر @جولينا ناصر
@لخضر dz @ولّادة
@غسق الليل @اليمامة_الزرقاء
@سحائب الشوق @الملك الظليل
@نبيل مسلم @أحلامي
الأسماء الجديدة المُضافة/ بالعربية
@نسرين عزوز @يَقِين؟
@اجمل سمبوسة @الخلوي
المُعرّفات بالحروف اللاتينية:
@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana
@Soumia hadj mohammed
@saddek06000 @afnene
@MESSI23000 @abdouker
@barca.moha @lotfi12
@amar hattab @dahman kz
@ALGERIA DZ @Hakan
@Tama Aliche @sami120
@Moha le sage @Oktavio_hinda
@elmaalii @Amoona
@adam 05_27 @lewaw11274
@space-cowboy @Hocine 27
@la lune rose @momoam
@*amani* @maryou1980
@EL Aìd Nh @CreativePs
@secret de coeur @963Mira
@Mehdidaoud @Needforspeede
@ala3eddine @Ma$Ter @angeblue
@smiley daily @Amine7N
@Zili Na @doaausef3li @mbcsat
@Amine ouar @faith8
@hich86 @karim4algeria
@mohalia @YOUSRAyousra
@4LI_4LGERI4 @ADLANE44
@sidalibns @yafod @dridi
@Iamdetector @NOUR.DZ
@Bouchra zarat @mounaim05
@abdellahtlemcen @chayat
@HAMZA USMA @saied
@Martech @ENG.MARWA
@tamadhhor @hassibakhe
@Maria bnr @SINMAR44
@abdoulee20 @rasha holwa
@skynssine @Abdelghani03
@nadjibdz12 @raawan
@bouziddz @Yacine info
@afrah djm @Mohamed elshemy
@ch zaki @hassane1987
@Bilal Manou @Madjid Farid
@Alaa_Eldin @nobledz
@Eradiate @Mohamedzri
@Karim megrous @midou@1
@Qusay Legend @safouan
@Rahal Oualid @w@hab_39
@ali_elmilia @Imed703
@elhadi98 @aljentel @bijou071
@xyzwth @Oussama.GF
@rezamine @MARYTA @ouafi
@kaka44 @missoum31 @rafid2
@nebbati @BAHMD
@wadoud3113 @sofiane55
@Abde jalil20 @Rochdi.dz
@Mokhito @md amine
@Silent Hill @Adam120
@ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia
@Ezoemy @rachid-egle
@Clioess @4algeria @okbadz
@MOHA 66 @★Dαяĸ-Sтαя★
@bilal @connecter08000
@Tarek midou @tunisien93
@Yousra sa @maissa gh
@Adem4dz @FAY CAL
@osama305 @bousaid
@taleb2011 @jamal1984
@Kramkamel @MrRobot
@NAASTAREK BBR @latif50
@ABOU RAID @jansenmuller
@taleb2011 @Charaf Mammeri
@BOUTEBEL02DZ @amin2025
@Lamia # @mohd25 @hani05
@bouchra mgh @madodo0909
@Khawla.k @youzo @habib2
@Kaw66 @kh moha @zaamsam
@Banis91 @zimo03
@karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @hich @Souhil92
الأسماء الجديدة المُضافة/ بالحروف اللاتينية:
@mohamed-riadh @Achraf17
@sana.brh07 @NoLongerHer
 
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إن شاء الله الموضوع ينال إعجابكم لأني تعبت وأنا أبحث
 
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