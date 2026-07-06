أسماء تاريخية لأبناء الزيجات المختلطة حول العالم

تسميات تاريخية وشعبية لأبناء الزيجات المختلطة حول العالم



في بعض المجتمعات ظهرت عبر التاريخ أسماء خاصة تُطلق على أبناء الزيجات المختلطة بين شعوب أو أعراق مختلفة. هذه التسميات ليست موجودة في كل الدول، لكنها إرتبطت بظروف تاريخية وإجتماعية معينة. ومن أشهرها:



كرغولي

: يُطلق تاريخيًا في الجزائر على أبناء الأب التركي والأم الجزائرية أو العكس خلال العهد العثماني.



ميستيثو

(

Mestizo

): يُستخدم في أمريكا اللاتينية لمن يجمع بين أصول أوروبية وأصول من السكان الأصليين أو العكس.



مولاتو

(

Mulatto

): مصطلح تاريخي لمن يجمع بين أصول أوروبية وإفريقية أو العكس ، لكنه يُعد اليوم غير مفضل أو مهينًا في كثير من السياقات.



أنغلو

-

إندي

(

Anglo

-

Indian

): مصطلح تاريخي في الهند لمن لهم أصول بريطانية وهندية أو العكس.



يوراسي

(

Eurasian

): يُطلق على من يجمع بين أصول أوروبية وآسيوية.



أما بعض التسميات المتداولة بين الناس، مثل:



سنغالي + مغربية = "

سنغولي

" أو العكس.

فإن "

سنغولي

" ليس مصطلحًا تاريخيًا أو معترفًا به على نطاق واسع، وإنما يُستخدم أحيانًا كلقب شعبي أو على سبيل المزاح اللغوي.



في المقابل، معظم الشعوب لا تمتلك أسماء خاصة لأبناء الزيجات المختلطة، ويُكتفى بوصف الشخص بحسب أصوله، مثل: جزائري-فرنسي، أو مصري-إيطالي، أو تركي-صيني.



هل تعرفون تسميات أخرى مشابهة متداولة في بلدانكم أو في ثقافات أخرى؟

