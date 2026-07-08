قابيل و هابيل

نبيل مسلم

نبيل مسلم

:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

قصة ابني ادم التي ذكرت في القران

اسما قابيل وهابيل لم يرد ذكرهما صراحةً لا في القران الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة

بل أشار إليهما القرآن بوصفهما ابني آدم، حيث قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ [سورة المائدة: 27].
أما ما ورد في السنة النبوية الشريفة فهو الإشارة إلى حادثة القتل وكونها أول جريمة في التاريخ،

حيث جاء في صحيح البخاري ومسلم عن النبي ﷺ قوله: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ علَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِن دَمِهَا، لأنَّهُ أوَّلُ مَن سنَّ القَتْلَ».
وقد نُقل اسما "قابيل وهابيل" عبر التفاسير وكتب التاريخ نقلاً عن أهل الكتاب، والمقصود بهما ابنا آدم اللذين وقعت بينهما القصة.

والقاتل هو الذي تقبل الله منه القربان

اسمع الدرس حتى تتنور بلفهم الصحيح عن قصة بني ادم كما جاءت في القران الكريم بغير تحريف و لا نقل عن اهل الكتاب

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