مشكلتي لا أستطيع تركه

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
صباح الخير

تعرفت على شخص في احد برامج التواصل الاجتماعي رجل عمره خمسين سنة ومتزوج ولديه أبناء يقول انه قد مل من روتينه مع زوجته وكلما نتكلم يكلمني في أمور سيئة ويطلب مني صور مخلة وصوت وهكذا واشتمه ويشتمني بأقبح الألفاظ وبالرغم من كل هذا نرجع لبعضنا مجددا انا مقدرتش نخرجوا من راسي بديت نحبو وافكر فيه ويقول لي اذا تزوجتي لا تتركيني وحبيني وحبي زوجك وقال انه لا يريد الزواج بي أو بامراءه أخرى لان عندوا زوجه ويجبرني على فعل الخطأ معه وكم من المرات قام بمراسلتي وهو لا يعرفني يعني هو خائن ولما اكتشفه يقول لي لانك تتركيني لذلك اخونك واذهب لغيرك وانا الان متعلقه به واحبه وأريد تركه ولا أستطيع ماذا أفعل
 

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{مُدَلَّلَتُهُ}
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