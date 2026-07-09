صباح الخير



تعرفت على شخص في احد برامج التواصل الاجتماعي رجل عمره خمسين سنة ومتزوج ولديه أبناء يقول انه قد مل من روتينه مع زوجته وكلما نتكلم يكلمني في أمور سيئة ويطلب مني صور مخلة وصوت وهكذا واشتمه ويشتمني بأقبح الألفاظ وبالرغم من كل هذا نرجع لبعضنا مجددا انا مقدرتش نخرجوا من راسي بديت نحبو وافكر فيه ويقول لي اذا تزوجتي لا تتركيني وحبيني وحبي زوجك وقال انه لا يريد الزواج بي أو بامراءه أخرى لان عندوا زوجه ويجبرني على فعل الخطأ معه وكم من المرات قام بمراسلتي وهو لا يعرفني يعني هو خائن ولما اكتشفه يقول لي لانك تتركيني لذلك اخونك واذهب لغيرك وانا الان متعلقه به واحبه وأريد تركه ولا أستطيع ماذا أفعل