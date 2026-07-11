فادي محمد
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الجوائز 445
- تاريخ التسجيل
- 4 نوفمبر 2023
- المشاركات
- 1,739
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
- الأوسمة
- 10
الفرق بين العرب والغرب هي القطة :
فهم غرب ونحن عرب أريأتم ؟
فقط القطة ....
هم شعب يختار ونحن شعب نحتار
نفس النقطة مجددا ...
هم تحالفوا والعرب تخالفوا ....
عادت النقطة مرة أخرى
هم وصلوا لمستوى الحضارة والعرب مازالوا في مستوى الحضانة ومازالت النقطة موجودة .
هم تعلمنا بالأقلام ونحن تعلمنا بالأفلام وعادت النقطة مجددا .
حكاية هذه النقطة أعجبتني ...
فهناك من يجرحك بأخلاقه وهناك من يحرجك بأخلاقه ..
الفرق نقطة والمعنى كبير ....
فهم غرب ونحن عرب أريأتم ؟
فقط القطة ....
هم شعب يختار ونحن شعب نحتار
نفس النقطة مجددا ...
هم تحالفوا والعرب تخالفوا ....
عادت النقطة مرة أخرى
هم وصلوا لمستوى الحضارة والعرب مازالوا في مستوى الحضانة ومازالت النقطة موجودة .
هم تعلمنا بالأقلام ونحن تعلمنا بالأفلام وعادت النقطة مجددا .
حكاية هذه النقطة أعجبتني ...
فهناك من يجرحك بأخلاقه وهناك من يحرجك بأخلاقه ..
الفرق نقطة والمعنى كبير ....