السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته





لا تضع هاتفك في الثلاجة .... منقول للإفادة





قد تظن أن إدخال الهاتف الساخن إلى الثلاجة سيبرده بسرعة



لكن الحقيقة أن هذه الحركة قد تتسبب في تلف هاتفك بشكل دائم



لماذا ؟



التكثف :

تتشكل قطرات ماء داخل الهاتف

مما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي (Short Circuit)





صدمة حرارية للبطارية :

التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يقلل من عمر البطارية أو يتسبب في تلفها





تشقق الشاشة و إضعاف الهيكل

إختلاف تمدد و إنكماش المواد قد يؤدي إلى تلف الشاشة و المواد اللاصقة الداخلية







إذا أصبح هاتفك ساخناً اتبع هذه الخطوات بدلاً من ذلك :

أزل الغطاء

و أوقف الألعاب و التطبيقات الثقيلة أو أطفئ الهاتف لبضع دقائق

ضعه في مكان مظلل أو أمام مروحة

لا تشحنه حتى يبرد تماماً



تذكر دائما أن الهاتف يحتاج إلى تبريد تدريجي و ليس إلى صدمة حرارية





سؤالي لكم

هل سبق لكم و أن وضعتم هاتفكم في الثلاجة أو تعرف شخصاً قام بذلك ؟ وما كانت النتيجة ؟





شكرا لكم

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