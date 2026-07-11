صديقتي قالت إنها تريدني ان ازروها لأنها فاضيه فاعتذرت لان عندي مشوار للسوق اشتري اغراض لا استطيع زيارتها بعدها بساعات ارسلت لي رساله قالت فلانه بما انك ماراح تجيني حاسه بملل ولا أريد أن اضل ملانه قلت لزوجه اخي وامها و زميلتنا انو نتجمع بحديقه راح اجمع زميلتنا مع زوجه اخوي وامها من جنسيه ثانيه ماراح تفهم لهم قالت هكذا بمزحه وضحكت احيانا احس الي قالتو عادي ومزح بس انا حسيت انها تريد تبين لي أن هي أيضا مستمتعه موش بس انا وانها جعلت زميلتنا للمزح أو سخريه وأحيانا احس لكي تتسلى معها ويتسلون عادي لا ادري هل رسالتها فيها اغاضه لي بطريقه غير مباشره أو فيها رساله مبطنه ان زميلتنا وافقت وانتي لا أو عادي لا ادري لان احس كلما اعتذر للزياره أو شي تبين انها هي بعد مستانسه وماريد اظلمها اخاف اكون متوهمه ان عادي مجرد تشاركني فعالياتها لأنها متعوده تخبرني كل شي وأيضا أريد أن أعرف هل تفكيري صح وافكاري صح لان أيضا لاحظت ان هذا الموقف لما أرفض زيارتها موقف انها تريدني ان الاحظ انها مستمتعه يتكرر واخاف اكون متوهمه واظلمها