أمنيات تسبق نتايج البكالوريا ... عد بإذن الله

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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غدا تعلن نتائج شهادة البكالوريا وهي لحظة انتظرها الطلبة وعائلاتهم بكل شوق وامل
وبهذه المناسبة تتقدم ادارة اللمة نيابة عن جميع منتسبيها باصدق الامنيات والدعوات لكل المترشحين بالتوفيق والنجاح
نسال الله ان يكلل جهودهم بالنجاح وان يجعل ثمرة تعبهم فرحة لا تنسى
ونساله سبحانه ان تعلو الزغاريد في كل بيت وان تعم الفرحة كل الاسر وان يقر اعين الاباء والامهات بنجاح ابنائهم
كما نتمنى لكل من لم يحالفه الحظ ان يجعل الله له في القادم خيرا واجمل وان تكون هذه المحطة بداية لطريق جديد مليء بالنجاح
وفق الله جميع ابنائنا الطلبة وجعل الغد يوما تملؤه البشائر والابتسامات والفرح
وبهذه المناسبة تتقدم ادارة اللمة نيابة عن جميع منتسبيها باصدق الامنيات والدعوات لكل المترشحين بالتوفيق والنجاح
نسال الله ان يكلل جهودهم بالنجاح وان يجعل ثمرة تعبهم فرحة لا تنسى
ونساله سبحانه ان تعلو الزغاريد في كل بيت وان تعم الفرحة كل الاسر وان يقر اعين الاباء والامهات بنجاح ابنائهم
كما نتمنى لكل من لم يحالفه الحظ ان يجعل الله له في القادم خيرا واجمل وان تكون هذه المحطة بداية لطريق جديد مليء بالنجاح
وفق الله جميع ابنائنا الطلبة وجعل الغد يوما تملؤه البشائر والابتسامات والفرح