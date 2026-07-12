مشكلتي كيفاش اتصرف؟

مشكلتي

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2025
السلام عليكم
أنا معجبة بشخص في برنامج وكتير اتابعو واعمل ليه لايك واتفاعل على الصور تبعو وكده وشفتو بيرد على وحده بعفويه أو مابعرف عن موضوع تحت فيديو مضحك نوعا ما وبيرد عليها وعلى الجميع وبيضحك ويتكلم باحترام مابقدر اظلموا لكن شعرت بغيره وراح تفكيري لبعيد كنت غاضبه انو هذا ممكن يكون يحب يتكلم مع البنات وكده لكن هو ضحك حتى مع الشباب شو اعمل انا معجبه بيه وأريد يكون لي انا فقط ،، انا بنت اتعلق بأي شاب اشوفو واحب اسمع كلام حلو من شاب بداخلي نقص واحتياج عاطفي كيفاش اعز روحي ومش احتاج اي احد يحبني كيفاش يكون لي كرامه وكيفاش اتصرف مع هذا الشاب الي انا معجبه بيه؟
 

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كيف اتصرف ؟ اريد حل في اسرع وقت
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