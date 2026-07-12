السلام عليكم

أنا معجبة بشخص في برنامج وكتير اتابعو واعمل ليه لايك واتفاعل على الصور تبعو وكده وشفتو بيرد على وحده بعفويه أو مابعرف عن موضوع تحت فيديو مضحك نوعا ما وبيرد عليها وعلى الجميع وبيضحك ويتكلم باحترام مابقدر اظلموا لكن شعرت بغيره وراح تفكيري لبعيد كنت غاضبه انو هذا ممكن يكون يحب يتكلم مع البنات وكده لكن هو ضحك حتى مع الشباب شو اعمل انا معجبه بيه وأريد يكون لي انا فقط ،، انا بنت اتعلق بأي شاب اشوفو واحب اسمع كلام حلو من شاب بداخلي نقص واحتياج عاطفي كيفاش اعز روحي ومش احتاج اي احد يحبني كيفاش يكون لي كرامه وكيفاش اتصرف مع هذا الشاب الي انا معجبه بيه؟