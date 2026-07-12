◈ أقسى ما في الخذلان ... أن تظلَّ وفيًّا وحدك ◈

ذات الشيم
..:: عضو متألق ::..
أوفياء اللمة
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أُلغيت مباراة في كرة القدم في 25 ديسمبر 1937.. بعد وقت قصير من انطلاقها بسبب إنتشار ضباب كثيف..
غادر الجميع أرض الملعب بإستثناء حارس المرمى "سام بارترام"..
الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة بسبب صخب الجماهير خلف مرماه..
و ظل يحرسهُ متحفزاً لأية تسديدة مباغِتة لمدة 15 دقيقة..
قبل أن يأتي رجل شرطة لإخباره بقرار الإلغاء !
عندها قال الحارس:
" يحزنني أن ينساني رفاقي و أنا أحرسهم.. لقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت "
العبرة..
كم وقتا أهدرنا و نحن نحرس ظهوراً غادرتنا لحظة حراستها
و كم دافعنا عن أشخاص هاجمونا عند أول إختلاف
و كم ضيعنا حياتنا من أجل أشخاص لا يقدرون تضحياتنا
لا تنسى أو تتجاهل من يحرسك و يدعمك و يدافع عنك..
فإن فقدت هؤلاء الأشخاص هزمت في مباراة الحياه
غادر الجميع أرض الملعب بإستثناء حارس المرمى "سام بارترام"..
الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة بسبب صخب الجماهير خلف مرماه..
و ظل يحرسهُ متحفزاً لأية تسديدة مباغِتة لمدة 15 دقيقة..
قبل أن يأتي رجل شرطة لإخباره بقرار الإلغاء !
عندها قال الحارس:
" يحزنني أن ينساني رفاقي و أنا أحرسهم.. لقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت "
العبرة..
كم وقتا أهدرنا و نحن نحرس ظهوراً غادرتنا لحظة حراستها
و كم دافعنا عن أشخاص هاجمونا عند أول إختلاف
و كم ضيعنا حياتنا من أجل أشخاص لا يقدرون تضحياتنا
لا تنسى أو تتجاهل من يحرسك و يدعمك و يدافع عنك..
فإن فقدت هؤلاء الأشخاص هزمت في مباراة الحياه