◈ أقسى ما في الخذلان ... أن تظلَّ وفيًّا وحدك ◈

ذات الشيم

ذات الشيم

..:: عضو متألق ::..
أوفياء اللمة
أُلغيت مباراة في كرة القدم في 25 ديسمبر 1937.. بعد وقت قصير من انطلاقها بسبب إنتشار ضباب كثيف..
غادر الجميع أرض الملعب بإستثناء حارس المرمى "سام بارترام"..
الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة بسبب صخب الجماهير خلف مرماه..
و ظل يحرسهُ متحفزاً لأية تسديدة مباغِتة لمدة 15 دقيقة..
قبل أن يأتي رجل شرطة لإخباره بقرار الإلغاء !
عندها قال الحارس:
" يحزنني أن ينساني رفاقي و أنا أحرسهم.. لقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت "

العبرة..

كم وقتا أهدرنا و نحن نحرس ظهوراً غادرتنا لحظة حراستها
و كم دافعنا عن أشخاص هاجمونا عند أول إختلاف
و كم ضيعنا حياتنا من أجل أشخاص لا يقدرون تضحياتنا
لا تنسى أو تتجاهل من يحرسك و يدعمك و يدافع عنك..
فإن فقدت هؤلاء الأشخاص هزمت في مباراة الحياه
 
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