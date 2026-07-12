سلمان الفارسي رضي الله عنه: الرجل الذي دفع عمره كله ثمناً للحقيقة

Ajad Media
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشارك معكم اليوم فيديو قصير ومميز يلخص قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه
ورحلته الشاقة والملهمة من المجوسية إلى الإسلام.
الفيديو يسلط الضوء على بحثه الطويل عن الحقيقة وصدقه الذي أوصله ليكون من آل بيت النبوة
أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة
أشارك معكم اليوم فيديو قصير ومميز يلخص قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه
ورحلته الشاقة والملهمة من المجوسية إلى الإسلام.
الفيديو يسلط الضوء على بحثه الطويل عن الحقيقة وصدقه الذي أوصله ليكون من آل بيت النبوة
أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة