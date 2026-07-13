عرش المقان و مقان اولاد مبارك



يُعتبر عرش المقان أحد أهم العروش العربية المنضوية تحت لواء قبائل حميان في الغرب الجزائري. وينحدر من أصول عربية هلالية، ويتميز بتاريخ عريق ارتبط بالترحال والرعي والمحافظة على التقاليد العربية الأصيلة.



الأصل والنسب



ينتسب عرش المقان إلى قبائل حميان العربية، التي تعود في نسبها إلى بني هلال من زغبة، إحدى أكبر القبائل العربية التي استقرت بالمغرب العربي عبر القرون، وأسهمت في تشكيل البنية الاجتماعية والثقافية للمنطقة.



المواطن والانتشار



يتواجد أبناء عرش المقان أساساً في الجنوب الغربي الجزائري، خاصة عبر ولايات النعامة والبيض وسعيدة و العريشة ، تيارت، قصر البخاري، وجدة و عين بني مطهر بالمملكة المغربية مع انتشار ملحوظ في مناطق المشرية، و طاقين وغيرها من المناطق التي عرفت تاريخياً باستقرار قبائل حميان.



روايات حول الأصل والانتشار



تذكر بعض الروايات المتداولة أن عرش المقان يعود في أصله إلى قصر أولاد سعيد بتيميمون، وأن أبناءه تفرّقوا قبل فترة الاستعمار الفرنسي إلى ثلاث مجموعات رئيسية:



- مجموعة استقرت في زمالة الأمير عبد القادر (طاقين) بولاية تيارت. و قصر البخاري



- مجموعة استقرت في المشرية وضواحيها، و منطقة التواجر إلى حدود عسلة.



- مجموعة استقرت في المنطقة الشرقية للمغرب، وبالتحديد في دوار المقان بمدينة التابعة لإقليم جرادة. و ايضا بوجدة



وتبقى هذه الروايات جزءاً من الذاكرة الحقيقية المتداولة بين أبناء العرش، وتحتاج إلى توثيق تاريخي أوسع لتأكيد تفاصيلها.



التركيبة العشائرية



يُعد المقان من العروش البارزة داخل قبائل حميان، ويرتبط بعلاقات قرابة وتحالف مع مختلف بطون القبيلة، مما جعله جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي والقبلي للمنطقة.



من أبرز الألقاب العائلية المتداولة داخل عرش المقان:



سعيدي



بداوي



بن دبيش



زروقي



قاسمي



سعيداني



منصري



جافي



محمودي



بن خدة



علالي



بهاز



كرومي



كاري



التاريخ والدور الاجتماعي



اشتهر عرش المقان، كسائر قبائل حميان، بحياة البداوة والترحال وتربية الماشية، كما عُرف أبناؤه بالشجاعة والتمسك بالأرض والعادات العربية الأصيلة. وقد كان لهم حضور في مختلف المراحل التاريخية التي شهدتها المنطقة، وساهموا في مقاومة الاستعمار والحفاظ على الهوية المحلية.



الوعدة السنوية



تُقام وعدة المقان سنوياً أيام 4 و5 و6 سبتمبر بالمكان المعروف باسم خوي الرماد، و تقام وعدة اخرى بمدينة طاقين ( زمالة الامير عبد القادر) بتيارت حيث يجتمع أبناء العرش وضيوفهم لإحياء هذه المناسبة الاجتماعية والتراثية التي تعكس قيم التضامن وصلة الرحم والمحافظة على الموروث الثقافي للمنطقة.



الموروث الثقافي



يحافظ أبناء عرش المقان على العديد من التقاليد والعادات المتوارثة، مثل الفروسية، والكرم، والتضامن الاجتماعي، وإحياء المناسبات الدينية والوعدات الشعبية التي تُعد جزءاً من التراث الثقافي لقبائل حميان والغرب الجزائري عموماً.



ويظل عرش المقان أحد المكونات الأساسية لقبائل حميان، محتفظاً بمكانته التاريخية والاجتماعية في منطقة الجنوب الغربي الجزائري، مع امتدادات بشرية وعائلية في عدة مناطق من الجزائر والمغرب.