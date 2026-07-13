وصفات اللماوي الصغير | بان كيك لعمر 10 أشهر

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم أردت مشاركتكم بان كيك بسيط وصحي بمكونات متوفرة في البيت، وكانت النتيجة لذيذة والحمد لله.
المكونات:
دقيق الذرة.
موزة ناضجة.أو نصفها حسب الحاجة
بيضة.
قمت بهرس الموز، ثم أضفت البيضة ودقيق الذرة
قدّمته مع الياغورت الطبيعي غير المحلّى،
أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم، وإذا سبق أن جربتم وصفات بان كيك صحية لأطفالكم فأخبروني بمكوناتكم المفضلة.