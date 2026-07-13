وصفات اللماوي الصغير | بان كيك لعمر 10 أشهر

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸


اليوم أردت مشاركتكم بان كيك بسيط وصحي بمكونات متوفرة في البيت، وكانت النتيجة لذيذة والحمد لله.

🥣 المكونات:
🌽دقيق الذرة.
🍌موزة ناضجة.أو نصفها حسب الحاجة
🥚بيضة.

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قمت بهرس الموز، ثم أضفت البيضة ودقيق الذرة

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نخلط حتى نتحصل على خليط متجانس،

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وبعدها وضعته في مقلاة

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غير لاصقة على نار هادئة حتى نضج من الجهتين.
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قدّمته مع الياغورت الطبيعي غير المحلّى،

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وأعجبتني هذه الوجبة لأنها مشبعة، مغذية ، وسهلة التحضير، كما أنها مناسبة للأطفال الذين بدأوا بتناول الأطعمة الصلبة.لتكون كشيئ جديد حتى لا يملون من نفس الأكل
أتمنى أن تنال الفكرة إعجابكم، وإذا سبق أن جربتم وصفات بان كيك صحية لأطفالكم فأخبروني بمكوناتكم المفضلة. 🌷

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توقيع ريحـان
ماشاء الله 🌹
مساء الإبداع والأمومة الجياشة، محظوظ أميرنا بوالدة حنونة مثلك.
وصفة تبدو لذيذة وصحية، سأجربها لحفيدتي أظن هي من سن طفلك، عمرها سنة وأربع أشهر
 
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