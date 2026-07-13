وصفات اللماوي الصغير | بان كيك لعمر 10 أشهر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اليوم أردت مشاركتكم بان كيك بسيط وصحي بمكونات متوفرة في البيت، وكانت النتيجة لذيذة والحمد لله.

المكونات: المكونات:

دقيق الذرة. دقيق الذرة.

موزة ناضجة.أو نصفها حسب الحاجة موزة ناضجة.أو نصفها حسب الحاجة

بيضة. بيضة.

قمت بهرس الموز، ثم أضفت البيضة ودقيق الذرة

قدّمته مع الياغورت الطبيعي غير المحلّى،