ابنة منطقتنا بشرى هبة الله الاولى وطنيا بمعدل 19.26

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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في يوم يبعث على الفخر والاعتزاز تزف منطقتنا اجمل التهاني لابنتها بشرى هبة الله قرومي
التي صنعت إنجازا تاريخيا بتحصلها على المرتبة الاولى وطنيا بمعدل 19 26 لتثبت ان الاجتهاد
و الطموح يصنعان التميز وان ابناء مناطقنا قادرون على بلوغ اعلى المراتب كل التقدير لهذه
النابغة التي رفعت اسم منطقتها عاليا وادخلت الفرحة الى قلوب اهلها ونتمنى لها مستقبلا
مليئا بالنجاحات والتألق ومزيدا من الانجازات التي ترفع راية الوطن عاليا الف مبروك
لبشرى هبة الله قرومي وهنيئا لكل من ساهم في هذا النجاح المشرف
التي صنعت إنجازا تاريخيا بتحصلها على المرتبة الاولى وطنيا بمعدل 19 26 لتثبت ان الاجتهاد
و الطموح يصنعان التميز وان ابناء مناطقنا قادرون على بلوغ اعلى المراتب كل التقدير لهذه
النابغة التي رفعت اسم منطقتها عاليا وادخلت الفرحة الى قلوب اهلها ونتمنى لها مستقبلا
مليئا بالنجاحات والتألق ومزيدا من الانجازات التي ترفع راية الوطن عاليا الف مبروك
لبشرى هبة الله قرومي وهنيئا لكل من ساهم في هذا النجاح المشرف