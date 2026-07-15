كيف لا نستطيع تخلي الوجبات السريعة و المصنعة

ماهي العلامات تدل على أنك تأكل بدافع الرغبة لا الجوع؟​

ما خطورة الأطعمة الجاهزة والمصنّعة؟​

كيف تقلل تعلقك بالأطعمة المصنعة؟​

كما كشفت مراجعة علمية واسعة وشملت بيانات قرابة 10 ملايين شخص، أن الاستهلاك المرتفع للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة مخاطر العديد من المشكلات الصحية.ويرى الباحثون أن هذه المنتجات تتميز بمذاق شديد الجاذبية وسهولة الاستهلاك، ما قد يسهم في الإفراط في تناولها ويجعل مقاومتها أكثر صعوبة مقارنة بالأطعمة الطبيعيةتعتمد الشركات الغذائية على مزيج مدروس من السكر والدهون والملح والنكهات الصناعية للحصول على ما يسميه الباحثون “نقطة اللذة المثالية”، وهي التركيبة التي تجعل الطعام شديد الاستساغة وتدفع الشخص إلى تناول المزيد منه.فعندما تتذوق رقائق البطاطس أو الحلوى المصنعة، يحصل الدماغ على دفعة قوية من الإشارات المرتبطة بالمكافأة والمتعة، فيرغب في تكرار التجربة مرة أخرىرغم أن بعض الأطعمة الجاهزة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فإنها غالبا تفتقر إلى الألياف والعناصر التي تمنح إحساسا طويل الأمد بالشبع. لذلك قد تشعر بالجوع مجددا بعد فترة قصيرة من تناولها.في دراسة أجراها المعهد الوطني الأمريكي للصحة، تناول المشاركون الذين اعتمدوا على الأطعمة فائقة المعالجة نحو 500 سعرة حرارية إضافية يوميا مقارنة بمن تناولوا أطعمة قليلة المعالجة، رغم تشابه الوجبات في السعرات والمغذيات الأساسية. كما اكتسبوا وزنا أكبرقد يصبح تناول الطعام الجاهز جزءً من روتينك اليومي دون أن تشعر:ـ الفشار أثناء مشاهدة فيلم.ـ الشوكولاتة مع القهوة.ـ الوجبات السريعة بعد يوم عمل مرهق.ـ الحلويات عند الشعور بالحزن أو التوتر.مع تكرار هذه المواقف يتعلم الدماغ الربط بينها وبين الطعام، فتظهر الرغبة تلقائيا حتى في غياب الجوع الحقيقيالإنسان يميل طبيعيا إلى اختيار الخيار الأسهل. والأطعمة المصنعة توفر:ـ تحضيرا سريعا.ـ مذاقا متوقعا وثابتا.ـ توفرا دائما.ـ تكلفة زمنية منخفضة.لذلك يصبح اللجوء إليها أسهل من إعداد وجبة منزلية متكاملة.تُعرض الأطعمة المصنعة باستمرار عبر:ـ التلفاز.ـ وسائل التواصل الاجتماعي.ـ اللافتات التجارية.ـ تطبيقات التوصيل.هذا التعرض المتكرر يزيد الرغبة فيها ويجعلها حاضرة في الذهن عند الشعور بالجوع.ـ اشتهاء نوع محدد من الطعام.ـ الرغبة المفاجئة في تناول وجبة خفيفة بعد الأكل.ـ الأكل أثناء الملل أو التوتر.ـ الاستمرار في الأكل رغم الشعور بالشبع.أظهرت مراجعة علمية كبرى2024 وشملت بيانات نحو 9.9 مليون شخص أن الإكثار من تناول الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد كبير من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والسمنة، واضطرابات الصحة النفسية، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة. وقد وجد الباحثون ارتباطا بين الاستهلاك المرتفع لهذه الأطعمة و32 مؤشرا صحيا سلبيا مختلفا.كما أشارت الدراسة إلى وجود أدلة قوية على ارتباط هذه الأطعمة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ارتباطها باضطرابات القلق والاكتئاب والسمنةـ زيادة تناول الخضروات والفواكه.ـ اختيار الوجبات الغنية بالبروتين والألياف.ـ عدم الاحتفاظ بكميات كبيرة من الوجبات الخفيفة في المنزل.ـ قراءة الملصقات الغذائية.ـ إعداد بعض الوجبات المنزلية مسبقًا.التمييز بين الجوع الحقيقي والرغبة النفسية في الأكل