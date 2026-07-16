بأي ذنب ماتوا.. أطفال الطفولة المسعفة بالمحمدية



السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته



ببالغ الحزن و الأسى ننعي أنفسنا وجزائرنا في وفاة 11 طفلا من مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية الجزائر.. اثر حريق أصاب المؤسسة..



كما خلف هذا الحريق حسب الحصيلة الأولية 19 مصابا مع التكفل ب5 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم لمكان آمن.



رحم الله الضحايا الأبرياء وأسكنهم فسيح جناته، ونسأل الله الشفاء العاجل لكل المصابين..

وحسبنا الله ونعم الوكيل.. ​