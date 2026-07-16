ريمونتادا البطل.. والأرجنتين إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا! 🇦🇷🏆

واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير 2-1 في نصف نهائي كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا ناريًا مع إسبانيا في النهائي.دخلت إنجلترا المباراة بقوة ونجحت في افتتاح التسجيل عبر أنتوني جوردون، لكن الهدف لم يمنحها السيطرة. على العكس، تراجعت خطوط "الأسود الثلاثة" بشكل واضح، وسمحت للأرجنتين بالاستحواذ وفرض إيقاعها.كان ضغط الأرجنتين المستمر هو العامل الحاسم، وليس مجرد تراجع إنجلترا. منتخب سكالوني رفع نسق اللعب، وسيطر على وسط الملعب، وأجبر الإنجليز على الدفاع لفترات طويلة حتى جاء التعادل عن طريق إنزو فيرنانديز، قبل أن يحسم لاوتارو مارتينيز المباراة بهدف الانتصار.مرة أخرى أثبت ليونيل ميسي أنه قائد هذا الجيل، وواصل كتابة التاريخ بعدما وصل إلى 33 مساهمة تهديفية في 33 مباراة بكأس العالم (21 هدفًا و12 تمريرة حاسمة)، في رقم لم يسبقه إليه أي لاعب.كما أصبح منتخب الأرجنتين أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم خلال القرن الحادي والعشرين برصيد 19 هدفًا، وبلغ النهائي للمرة الثانية تواليًا، ليصبح سادس حامل لقب ينجح في الوصول إلى النهائي في النسخة التالية.أما إنجلترا، فقد دفعت ثمن التراجع بعد التقدم. الفريق بدأ المباراة بصورة مثالية، لكنه فقد السيطرة على الكرة وترك زمام المبادرة للأرجنتين بعد تسجيلها للهدف، الارجنتين استغلت خبرتها وجودة لاعبيها في قلب النتيجة.الآن... كل الأنظار تتجه إلى النهائي الكبير:إسبانيا × الأرجنتيننهائي يجمع أفضل هجوم في البطولة أمام أقوى منظومة جماعية... ونهائي قد يكون الأخير للأسطورة ليونيل ميسي في كأس العالم، في مواجهة منتخب إسباني لم تستقبل شباكه الا هدف واحد طوال البطولة.