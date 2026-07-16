ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هل يخاف بعض الجزائريين من النجاح ؟ حقيقة تستحق النقاش
يُعدّ النجاح هدفًا يسعى إليه معظم الناس لكنه قد يثير لدى بعض الأشخاص شعورًا بالخوف أو التردد
و في المجتمع الجزائري يرى البعض أن هناك أشخاصًا يتجنبون التميز خوفًا من الإنتقادات أو الحسد أو زيادة المسؤوليات أو الضغوط التي قد ترافق النجاح
في المقابل يعتقد آخرون أن النجاح لا يُخيف الناس و إنما تعيقهم ظروف مثل قلة الفرص أو الصعوبات الإقتصادية أو نقص الثقة بالنفس
لذلك يبقى هذا الموضوع محل نقاش لأن أسباب التردد تختلف من شخص إلى آخر و لا يمكن تعميمها على الجميع
فالنجاح في النهاية يحتاج إلى الطموح و الإجتهاد و الإيمان بالقدرات مع الإستعداد لتحمل مسؤولياته
للنقاش :
هل تعتقد أن بعض الجزائريين يخافون من النجاح ؟ و لماذا ؟
ما الأسباب التي قد تدفع شخصًا إلى التردد في تحقيق النجاح ؟
هل الخوف من كلام الناس يؤثر في طموح الشباب ؟
هل يمكن أن يكون الحسد سببًا في تجنب النجاح ؟
ما الفرق بين الخوف من النجاح و الخوف من الفشل ؟
هل النجاح يزيد من مسؤوليات الإنسان ؟ كيف ذلك ؟
ما دور الأسرة في تشجيع الأبناء على النجاح ؟
هل للمدرسة دور في تعزيز الثقة بالنفس و الطموح ؟
كيف يمكن للشباب التغلب على الخوف من النجاح ؟
هل ترى أن الظروف الإقتصادية قد تمنع النجاح أكثر من الخوف نفسه ؟
هل النجاح يغيّر حياة الإنسان نحو الأفضل دائمًا ؟
ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الشخص الناجح ؟
ما النصيحة التي تقدمها لمن يخشى النجاح أو يتردد في إستغلال الفرص ؟
في رأيك هل النجاح حق للجميع أم يحتاج إلى ظروف خاصة ؟ و لماذا ؟
أنتظر ردودكم تعليقاتكم و آرائكم
في أمان الله
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