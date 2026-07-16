⚠️ نداء عاجل إلى الشعب اللماوي... قبل أن تسبقنا النيران

تشهد الجزائر هذه الأيام موجة حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، وهو ما يزيد من خطر اندلاع الحرائق، سواء في المحاصيل الزراعية والأراضي، أو في المنازل، أو حتى في المؤسسات، كما حدث اليوم في دار الأيتام.



لذلك، نرجو منكم أن تحرصوا على سلامتكم وسلامة أهلكم:



• راقبوا التوصيلات الكهربائية، وتأكدوا من عدم وجود تماس أو ضغط على الشبكة.



• لا تتركوا أجهزة التكييف تعمل لساعات طويلة دون مراقبة.



• افحصوا قوارير الغاز والأنابيب وكل ما قد يشكل خطرًا.



كما نهيب بكل من يلاحظ اندلاع أي حريق أن يسارع إلى المساعدة إن استطاع، أو على الأقل يبلغ الجهات المختصة عبر الرقمين 1021 أو 14 .



فكلما كان التبليغ والتدخل مبكرًا، كانت الخسائر أقل، وكانت فرص السيطرة على الحريق أكبر.



معًا... نحمي أنفسنا، وأهلنا، ومدينتنا من النيران. ​