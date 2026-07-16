⚠️ نداء عاجل إلى الشعب اللماوي... قبل أن تسبقنا النيران

ذات الشيم

ذات الشيم

..:: عضو متألق ::..
أوفياء اللمة
تشهد الجزائر هذه الأيام موجة حر شديدة، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية، وهو ما يزيد من خطر اندلاع الحرائق، سواء في المحاصيل الزراعية والأراضي، أو في المنازل، أو حتى في المؤسسات، كما حدث اليوم في دار الأيتام.

لذلك، نرجو منكم أن تحرصوا على سلامتكم وسلامة أهلكم:

• راقبوا التوصيلات الكهربائية، وتأكدوا من عدم وجود تماس أو ضغط على الشبكة.

• لا تتركوا أجهزة التكييف تعمل لساعات طويلة دون مراقبة.

• افحصوا قوارير الغاز والأنابيب وكل ما قد يشكل خطرًا.

كما نهيب بكل من يلاحظ اندلاع أي حريق أن يسارع إلى المساعدة إن استطاع، أو على الأقل يبلغ الجهات المختصة عبر الرقمين 1021 أو 14.

فكلما كان التبليغ والتدخل مبكرًا، كانت الخسائر أقل، وكانت فرص السيطرة على الحريق أكبر.

معًا... نحمي أنفسنا، وأهلنا، ومدينتنا من النيران.
 
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المُعرّفات باللغة العربية:

@أشرقت روحي @الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerH
 
توقيع ذات الشيم
شكرا شيما بارك الله فيك

للأسف كل مرة تقع فاجعة ثم بعد أيام ننسى وكأن الخطر انتهى بينما الحقيقة
أن الوقاية ليست رد فعل بعد الكارثة بل هي سلوك يومي يبدأ
من البيت ويمر بالمؤسسات وينتهي بوعي كل فرد

الحرائق لا تبدأ دائما بشرارة كبيرة بل تبدأ غالبا بإهمال صغير لذلك
فإن المسؤولية ليست مسؤولية الحماية المدنية وحدها بل مسؤولية
الجميع لأن إنقاذ الأرواح يبدأ قبل وصول سيارات الإطفاء بل قبل حدوث المصيبة
بالتركيز و المسؤولية و الجدية
 
ربي يستر
اللهم نسألك العفو والعافية
مشكورة اختي العزيزة
 
توقيع السلطانة
بارك الله فيكِ
ربي يسترنا و الله يجيب الخير
....
 
توقيع ام أمينة
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